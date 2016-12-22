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Киселев призвал очертить «границы допустимого в свободе слова»
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Киселев призвал очертить «границы допустимого в свободе слова»
Общество, 15:25
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Киселев призвал очертить «границы допустимого в свободе слова»
Телеведущий выступил против законодательных норм, предложив российскому обществу самому выработать такие границы. За несколько недель до этого гендиректор «России сегодня» уже призывал «сузить диапазон свободы слова»
Дмитрий Киселев  (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Телеведущий и гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, выступая на общем собрании членов Российской академии образования, попросил их определить «границы допустимого в свободе самовыражения, в свободе слова», пишет «Коммерсантъ».

По мнению Киселева, эффективное общество не способно работать без внутренних запретов. Членам РАО (государственное унитарное предприятие, правопреемник Академии педагогических наук СССР. В состав президиума входит министр просвещения Ольга Васильева) надо разработать «новую светскую этику», которая будет содержать такие запреты, сказал телеведущий.

Свободу слова, считает Киселев, надо ограничивать в результате дискуссии в обществе, а не «административным методом».

Тему цензуры телеведущий затрагивал в выпуске «Вестей недели», который вышел в эфир в минувшее воскресенье, 21 октября. Одной из тем стал фильм Алексея Красовского «Праздник», повествующий о предновогоднем дне в блокадном Ленинграде. Герои фильма, рассказывал режиссер, — «люди с привилегиями, которые даже в блокаду умудрялись жить хорошо». 15 октября секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не пускать картину в прокат.

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Киселев в передаче сказал, что в блокадном Ленинграде «было всякое», но комедии в нем не было. «Цензура? Нет. Запрет? Да. Можно ли публиковать все? Нельзя. Запреты в России, как и в любой стране мира, есть. Они существуют. Их даже можно структурировать», — продолжил он. По мнению Киселева, запреты могут быть законодательными, редакционными, а также связанными с «общественными представлениями о должном и невозможном». По его словам, в каждой стране есть темы, на которые не принято шутить, вроде холокоста для израильтян или бомбардировки Перл-Харбора для граждан США.

«Не надо поливать мочой и резать вывешенные картины, срывать театральные спектакли — тоже не надо. Куда важнее сузить диапазон свободы слова в России, или, точнее, диапазон свободы самовыражения. Но не административно, а культурно, внятно сформулировав, проговорив в обществе внутренние нравственные запреты», — сказал телеведущий в конце передачи.

Член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе сказал РБК, что его позиция отличается от позиции Киселева. «На мой взгляд, страна нуждается не в ограничении свободы слова, а в расширении, потому что это соответствовало бы духу российской Конституции и духу времени. Если мы не хотим оказываться в глубоком историческом, географическом и культурном застое​ неизвестно на какой срок, мы должны думать о том, как бы что высвободить, а не как бы что свинтить», — пояснил он.

В августе прошлого года о цензуре говорил президент Владимир Путин на форуме в Крыму. Он выступил против цензуры со стороны государства, но за то, чтобы «профессиональное сообщество» подумало о механизме, который позволил бы «фильтровать» информацию.

Авторы: Андрей Гатинский, Егор Губернаторов.
Теги: Дмитрий Киселев , свобода слова , цензура
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