Турчак попросил Мединского отказать в прокате комедии о блокаде

Фильм Алексея Красовского «Праздник», производство которого еще не завершено, повествует о «людях с привилегиями», которые «жили хорошо» в блокадном Ленинграде. Турчак назвал ленту кощунством

Фото: кадр из фильма «Праздник»

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак потребовал от министра культуры Владимира Мединского не выдавать прокатное удостоверение картине «Праздник» Алексея Красовского, сообщается на сайте партии.

По мнению Турчака, съемки фильма, повествующего о праздновании Нового года в блокадном Ленинграде, являются «глумлением над историей нашего народа». «Превращать человеческую трагедию в фарс и комедию — это уже не искусство, это кощунство за гранью человеческого понимания», — считает секретарь генсовета.

Ранее о планах попросить Минкультуры провести «дополнительную оценку» картины заявили в комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей.

В фильме «Праздник» рассказывается о праздновании Нового года в блокадном Ленинграде. Режиссер фильма говорил, что съемки уже завершены, сейчас фильм монтируется, его выход в прокат может состояться в 2019 году. «Наш фильм о людях с привилегиями, которые даже в блокаду умудрялись жить хорошо. Сейчас пытаются доказать, что тогда привилегий не было, однако никто не борется с ними сейчас», — говорил Красовский агентству ТАСС. В фильме сыграли Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков, Анфиса Черных, Тимофей Трибунцев, Анастасия Чистякова.

Первая полнометражная работа Красовского — фильм «Коллектор» 2016 года, в которой сыграл актер Константин Хабенский. Эта лента победила в номинации «Открытие года» премии «Ника» в 2017 году.

В 2018 году Министерство культуры несколько раз переносило премьеры фильмов в России или отказывало в выдаче прокатных удостоверений. В январе, за день до намеченного релиза в России, ведомство сдвинуло дату премьеры мультфильма «Приключения Паддингтона-2», в мае был перенесен выход на широкие экраны фильма «Мстители: война бесконечности», а также перенесло выход западного мультфильма «Распрекрасный принц». Кроме того, в январе министерство отозвало удостоверение у сатирической картины «Смерть Сталина» из-за того, что в фильме были «материалы, запрещенные законом». В Генпрокуратуре после проверки проблем в фильме не нашли.

Министр культуры Владимир Мединский заявил в июне, что ведомство, которое он возглавляет, не занимается цензурой. Он добавил, что министерство не будет поддерживать произведения, «работающие против России».