В минздраве рассказали о состоянии родителей погибших от отравления детей

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Состояние здоровья родителей четверых детей, умерших в результате отравления в Красноярском крае, оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

По первоначальным сообщениям, мать погибших детей купила в магазине замороженную курицу и пельмени и приготовила еду. Все члены семьи — двое родителей и четверо детей — употребили приготовленную пищу.

Семья обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Четверо детей умерли, их родители выжили и пришли в сознание. Женщина находится на девятом месяце беременности. Накануне семья ужинала курицей и пельменями из сельского магазина, при этом дети сами приготовили пельмени.

Экспертиза СК показала, что смерть детей наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества.

Прокуратура заявила, основной версией гибели детей является отравление аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне.

«К проведению исследования для расследования точной причины отравления подключены эксперты, а также эксперты федерального суда Москвы. Проверочные мероприятия и последующие действия продолжаются», — говорится в сообщении ведомства.