Минобрнауки предложило оставить менеджеров без ЕГЭ по иностранному языку

Минобрнауки предложило исключить иностранный язык из перечня предметов, которые вузы могут установить в качестве вступительного испытания для поступления на экономику и менеджмент. Правила могут начать действовать с 2025 года

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Российские вузы, обучающие экономике и менеджменту, больше не смогут установить экзамен по иностранному языку в качестве вступительного испытания, следует из нового экзаменационного перечня, размещенного Минобрнауки на портале нормативных правовых актов. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

Газета в начале недели сообщала о намерении Минобрнауки внести серьезные изменения в процесс поступления в вузы — в частности, ввести новые перечни вступительных испытаний. По данным издания, физика может стать вторым экзаменом для 138 учебных специальностей, а будущие учителя обязаны будут сдать экзамен по тому предмету, который намерены преподавать.

Сейчас вузы имеют право устанавливать иностранный язык в качестве экзамена по выбору почти для всех существующих специальностей (единственное исключение — «военно-политическая работа»). В большинстве случаев учебные заведения не пользуются этой возможностью. Однако для специальностей, связанных с экономикой и управлением, экзамен по иностранному языку важен, отмечает «Коммерсантъ».

Во всех российских вузах первое вступительное испытание (ВИ-1) одинаковое — это экзамен по русскому языку. Для ВИ-2 министерство устанавливает профильный предмет (в некоторых случаях предлагает вузу выбрать из нескольких вариантов). Для ВИ-3 и ВИ-4 министерство дает список предметов: вуз может сам выбрать нужный экзамен, а может оставить выбор на усмотрение абитуриента.

Многие вузы предлагают абитуриентам в качестве ВИ-3 на выбор «иностранный язык или обществознание» (возможной альтернативой иностранному могут быть также история, география и информатика). А некоторые учебные заведения делают его единственным вариантом. Так, в СПбГУ для направления «Менеджмент» установлены три экзамена — русский язык, профильная математика и иностранный язык.

В новом перечне Минобрнауки предлагает исключить иностранный язык из списка ВИ для ряда специальностей. Так, вузы по-прежнему смогут установить его в качестве экзамена для будущих юристов, политологов, журналистов, специалистов в области туризма и т.д. Однако поступить на менеджмент или экономические специальности с ЕГЭ по иностранному языку теперь будет невозможно, пишет газета.

В пресс-службе РАНХиГС сообщили изданию, что для поступления на программу «Менеджмент» сейчас 40% абитуриентов выбирают иностранный язык, а на «медиаменеджменте» — целых 80%. В Государственном университете управления (ГУУ) уточнили, что в 2024 году среди поступивших на менеджмент и экономику 21% выбрали иностранный язык, остальные — обществознание. Как отмечает газета, обновленный перечень может начать действовать уже с 2025 года, и тогда нынешним 11-классникам придется поступать по новым правилам.

Согласно правилам приема в вузы, вступившим в силу с 2021/22 учебного года, вузы получили право проводить для абитуриентов единый конкурс по нескольким специальностям из одной сферы, а также устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов — например, по физике и информатике (при этом абитуриент может предоставить результат ЕГЭ по этим предметам по своему усмотрению).

Университетам также позволили самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования, а также максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент может участвовать в конкурсе (не менее двух и не более десяти). Возможность подачи документов в электронной форме стала обязательной.

С 2023 года подать документы можно максимум в пять вузов и не более чем на пять направлений в каждом из них.

Помощник президента России Владимир Мединский накануне назвал 11-летнее обучение в школе роскошью. «Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет, — это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», — говорил он.

Что касается высшего образования, то обучение в вузах в течение пяти-шести лет скоро также уйдет в прошлое, считает Мединский. По его словам, образование будет рассчитано на ближайшие десять лет, а потом «надо будет переучиваться», чтобы не оказаться неконкурентоспособным.