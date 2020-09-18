Минобрнауки изменило порядок приема студентов в вузы

Согласно новым правилам, основной акцент будет сделан на расширение возможностей вузов по проведению приема на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы. Новые правила вступят в силу с 2021/22 учебного года

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Министерство науки и высшего образования России утвердило порядок приема на обучение по программам высшего образования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о направлениях по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Отмечается, что главный акцент будет сделан на расширении возможностей вузов по проведению приема на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы.

Обязательной станет возможность подачи документов в электронной форме. В текущем году такой способ приема использовался в связи с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что за счет новых правил удастся упростить прием студентов из дальних регионов России. Кроме того, учебные заведения получат право проводить для абитуриентов единый конкурс по нескольким специальностям из одной сферы. Раньше для каждой специальности конкурс был отдельный.

Однако по усмотрению вуза вступительные экзамены могут быть изменены для абитуриентов, имеющих среднее профессиональное или высшее образование.

До настоящего времени испытания для этой категории абитуриентов должны были совпадать с утвержденным конкурсом для тех, кто поступает на базе среднего общего образования.

Согласно новым правилам, учебные заведения могут сами устанавливать максимальное число специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент может участвовать в конкурсе: от 2 до 10. Раньше была возможность подавать документы не более чем на три специальности.

Кроме того, изменения в порядке приема абитуриентов затронули процедуру приема на бюджетные места, подачи второго заявления и обновления конкурсных списков.

Новые правила вступят в силу с 2021/22 учебного года.