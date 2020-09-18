Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,27) Инвестиции, 17 сен, 12:28
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 88,63 (-0,23) Инвестиции, 17 сен, 12:28
ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года Финансы, 06:00 Байден потребовал досрочной отставки Трампа из-за ответа на пандемию Политика, 05:16 Посольство России потребовало от США объяснений по репортажу NBC о Крыме Политика, 05:14 Как создать стабильный бизнес на рынке с ярко выраженной сезонностью РБК и Райффайзенбанк, 05:12 Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии из-за пандемии Общество, 04:48 Минобороны за неделю обнаружило у границ России 44 самолета-разведчика Политика, 04:44 Минобрнауки изменило порядок приема студентов в вузы Общество, 04:03 Временный президент Боливии сняла свою кандидатуру с выборов Политика, 03:53 Финансовый ультрахайтек: как управляют большим инвестиционным портфелем РБК и Refinitiv, 03:18 Эстония из-за коронавируса запретит продавать алкоголь ночью Общество, 03:14 «Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков Финансы, 03:00 Утечка аммиака произошла на американском сегменте МКС Технологии и медиа, 02:48 Киев согласился включить в закон о Донбассе «формулу Штайнмайера» Общество, 02:35 Количество заболевших COVID-19 в мире превысило отметку в 30 млн человек Общество, 02:02
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минобрнауки изменило порядок приема студентов в вузы

Согласно новым правилам, основной акцент будет сделан на расширение возможностей вузов по проведению приема на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы. Новые правила вступят в силу с 2021/22 учебного года
Фото:Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Министерство науки и высшего образования России утвердило порядок приема на обучение по программам высшего образования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о направлениях по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Отмечается, что главный акцент будет сделан на расширении возможностей вузов по проведению приема на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы.

Обязательной станет возможность подачи документов в электронной форме. В текущем году такой способ приема использовался в связи с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что за счет новых правил удастся упростить прием студентов из дальних регионов России. Кроме того, учебные заведения получат право проводить для абитуриентов единый конкурс по нескольким специальностям из одной сферы. Раньше для каждой специальности конкурс был отдельный.

Однако по усмотрению вуза вступительные экзамены могут быть изменены для абитуриентов, имеющих среднее профессиональное или высшее образование.
До настоящего времени испытания для этой категории абитуриентов должны были совпадать с утвержденным конкурсом для тех, кто поступает на базе среднего общего образования.

В Минобрнауки разъяснили правила ношения масок в вузах
Общество
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Согласно новым правилам, учебные заведения могут сами устанавливать максимальное число специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент может участвовать в конкурсе: от 2 до 10. Раньше была возможность подавать документы не более чем на три специальности.

Кроме того, изменения в порядке приема абитуриентов затронули процедуру приема на бюджетные места, подачи второго заявления и обновления конкурсных списков. 

Новые правила вступят в силу с 2021/22 учебного года.

Автор
Ксения Аскерова
Министерство образования и науки студенты вузы
Материалы по теме
Минобрнауки запустило сервис для поступления в вузы онлайн
Общество
В Минобрнауки сообщили об отсутствии вспышек коронавируса в вузах
Общество
Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter