Мединский назвал 11-летнее обучение в школе роскошью

Сейчас люди в 19 лет начинают размышлять, чем хотят заниматься, заявил Мединский. В будущем образование будет сокращено по времени, чтобы раньше начинать профподготовку, считает помощник президента

Владимир Мединский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь, скоро среднее, как и высшее, образование будет «спрессовано по времени», заявил помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества и бывший министр культуры Владимир Мединский.

«Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет, — это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», — цитирует Мединского ТАСС. Помощник президента отметил, что «все будет раньше и быстрее».

Что касается высшего образования, то обучение в вузах в течение пяти-шести лет скоро также уйдет в прошлое, считает Мединский. По его словам, образование будет рассчитано на ближайшие 10 лет, а потом «надо будет переучиваться», чтобы не оказаться неконкурентоспособным.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года предложил вернуться к традиционной базовой системе обучения в вузах. Позднее глава государства подписал указ о реализации в 2023/24 учебном году пилотного проекта, в рамках которого установлены базовый (срок освоения — четыре-шесть лет) и специализированный (магистратура — один-три года, ординатура, ассистентура-стажировка) уровни высшего образования. Аспирантура при этом отнесена к профессиональному образованию. Пилотный проект реализуют в шести вузах.

Бакалавриат упразднят с 2025 года, сообщил в мае министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Те, кто уже учатся по этой программе, смогут завершить обучение без перехода на другую систему.