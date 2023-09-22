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Политика ,  
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Путин снова выдвинул Зорькина на пост главы Конституционного суда

Путин предложил переназначить Зорькина на пост главы Конституционного суда
Валерий Зорькин возглавляет Конституционный суд с 2003 года, в последний раз его переназначили на этот пост в 2018 году на шестилетний срок
Валерий Зорькин
Валерий Зорькин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин предложил переназначить 80-летнего Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда России. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

Путин также выдвинул кандидатуру Михаила Лобова на пост судьи Конституционного суда. По словам Клишаса, комитет Совфеда по госстроительству рассмотрит кандидатуры Лобова и Зорькина на заседании 25 сентября.

Михаил Лобов в 2014–2021 годах руководил департаментом политики и сотрудничества в области прав человека Совета Европы. В сентябре 2021 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала его судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от России. Лобов вступил в должность в январе 2022-го.

Лобов стал четвертым российским судьей в ЕСПЧ за всю историю. Его мандат должен был действовать девять лет. Но сентябре 2022-го ЕСПЧ упразднил должность российского судьи в связи с выходом России из Совета Европы.

Валерий Зорькин в начале 1990-х участвовал в подготовке проекта Конституции России. Осенью 1991 года его избрали председателем Конституционного суда.

В 1993 году Зорькин перешел на позицию рядового судьи, а в 2003 году его снова избрали главой КС. С тех пор никто, кроме него, не занимал этот пост (Зорькина переназначали в 2006, 2009, 2012 и 2018 годах). Его кандидатуру выдвигал Путин, последний срок его полномочий истекает в 2024 году. Число сроков, которые один человек может занимать на посту председателя Конституционного суда, российское законодательство не ограничивает. Предельного возраста пребывания в должности председателя нет.

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Владимир Путин Валерий Зорькин Конституционный суд Андрей Клишас
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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