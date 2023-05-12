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Зорькин предупредил «священный град» Запада об угрожающем ему «звере»

Глава КС Зорькин: Запад за своими пределами сеет анархию ради сохранения власти
«Священный град» Запада ради сохранения своей власти сеет анархию на остальных «диких» территориях. Однако такой подход губителен для всех, в том числе и для Запада, и теперь «зверь» в виде «принципа власти» угрожает ему
Валерий Зорькин
Валерий Зорькин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Запад выстроил вокруг себя «священный град цивилизации», за пределами которого он сеет анархию, однако такой подход угрожает самому «граду», заявил глава Конституционного суда Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме. Его выступление транслировалось на сайте мероприятия.

По его словам, Запад исходит из того, что за стенами «града» — территории «дикости и варварства», на которых ему «позволено все, что способствует укреплению власти субъекта над объектом».

«Чем больше анархии и реакции будет находиться там, в тех точках [вне града], тем для сохранения господства Запада оно лучше», — сказал он.

Примерами того, как Запад реализует такую политику, он назвал события в Сирии, Ираке, Афганистане, Вьетнаме, а теперь и на Украине. По его словам, то, что «учинили» в Киеве в 2014 году люди, выступавшие как бы за Запад, на самом Западе было бы пресечено, поскольку там не допускают политической анархии «во имя гармонического сочетания идеи свободы и правопорядка».

Такой подход Зорькин назвал «губительным для человечества» и предупредил, что он может обернуться «против тех, кто его использует якобы только за пределами своего града».

«Обнаженный принцип власти ради власти — это зверь, который сначала пожрет все, что находится за стенами породившего его града, а потом воцарится и в этих стенах. Многое говорит о том, что зверь уже готов к тому, чтобы начать лакомиться не только дикарями и варварами», — отметил Зорькин.

По его словам, «гармония права и свободы будет пожрана во имя абсолютного торжества принципа власти», он также будет очищен от права и морали и будет тотально господствовать.

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На гегемонию Запада не раз обращал внимание президент Владимир Путин. По его словам, западные элиты «пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка», однако такое мироустройство грозит стагнацией, мракобесием и неолиберальным тоталитаризмом. На смену гегемонии уже формируется более справедливое мироустройство, считает Путин.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Валерий Зорькин Запад Конституционный суд
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