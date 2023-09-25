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В Чили повысили уровень тревоги из-за активности вулкана Вильяррика

Фото: E]Jorge Villegas / Zuma / ТАСС
Фото: E]Jorge Villegas / Zuma / ТАСС

Национальная служба геологии и горнодобывающей промышленности Чили (Sernageomin) повысила уровень тревоги с желтого до оранжевого (третья степень из четырех) для вулкана Вильяррика, расположенном на юге Чили, после увеличения вулканической активности, передает Reuters.

Оранжевый уровень предупреждения означает, что существует большая вероятность того, что извержение произойдет в ближайшие дни или недели.

Вулкан, расположенный около популярного туристического курорта Пукон, в 750 км к югу от столицы Сантьяго, является одним из наиболее активных в Южной Америке, отмечает агентство. Он имеет открытый кратер шириной 200 и в последний раз извергался в 2015 году, вызвав массовую эвакуацию местного населения.

Теги
Чили эвакуация тревога извержение вулкана
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