Мурашко выступил за декриминализацию врачебной деятельности
Врача нельзя подвергать судебному преследованию, в России необходимо декриминализировать врачебную деятельность. Об этом в эфире телеканала «Культура» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Врача сегодня все-таки нельзя подвергать судебному преследованию. Врач работает в своей клинической практике с весьма сложными больными, и есть ряд ситуаций, которые действительно могут вызывать сложности диагностики. Но во врачебной практике декриминализация врачебной деятельности — это важная компонента. У врача не должно быть ощущения даже какого-то страха перед этим преследованием», — сказал он.
Министр отметил, что иногда врачам приходится оказывать помощь в весьма сложных ситуациях, ситуация с преследованием приведет к тому, что врачи будут назначать больше обследований и консилиумов, теряя время.
Заявление министра прозвучало на фоне развития дела калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых в начале сентября приговорили к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима.
Врачей обвинили в умышленном убийстве ребенка, который родился недоношенным (700 г) в ноябре 2018 года в роддоме № 4 Калининградской области. По версии следствия, тогдашняя заместитель главного врача Белая предположила, что младенец, скорее всего, умрет и это ухудшит статистические показатели. Поэтому она решила убить новорожденного и привлекла для этого анестезиолога-реаниматолога Сушкевич, которая ввела ребенку сульфат магния.
Сушкевич эти обвинения отвергла. Защита настаивала, что ребенок не выжил бы. По словам Сушкевич, врачи роддома провели все необходимые реанимационные мероприятия.
В 2020 году Калининградской областной суд оправдал Сушкевич и Белую, решив, что факт введения ребенку сульфата магния не был доказан. В конце мая это решение было отменено, а дело направили в подмосковный суд.
В защиту Сушкевич и Белой выступил президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» (НМП) Леонид Рошаль. «Мы пойдем до конца и сидеть сложа руки не будем. Осужденные врачи невиновны. Профессиональное сообщество требует повторного рассмотрения дела с проведением повторной судебно-медицинской экспертизы и с новым составом присяжных», — сказал Рошаль РБК. Ранее он также допускал, что экспертизу могли фальсифицировать.