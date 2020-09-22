Центр Гамалеи назвал сроки прекращения распространения коронавируса

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Остановить распространение коронавирусной инфекции в России удастся, когда будут провакцинированы 70–80% населения. Ориентировочно, это будет возможно к ноябрю 2021 года. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Надеюсь, к ноябрю это будет порядка 5–6 млн доз вакцины, которые будут производиться на 4–5 площадках в нашей стране. Это позволит в течение 9–12 месяцев провакцинировать наше население, достичь уровня вакцинации 70–80%», — указал он.

По словам специалиста, такой уровень вакцинации позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию возбудителя заболевания.

Гинцбург также выразил надежду, что во второй половине октября доступные объемы вакцины против коронавируса уже будут исчисляться «несколькими миллионами».