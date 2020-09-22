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Пандемия коронавируса ,  
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Центр Гамалеи назвал сроки прекращения распространения коронавируса

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Остановить распространение коронавирусной инфекции в России удастся, когда будут провакцинированы 70–80% населения. Ориентировочно, это будет возможно к ноябрю 2021 года. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Надеюсь, к ноябрю это будет порядка 5–6 млн доз вакцины, которые будут производиться на 4–5 площадках в нашей стране. Это позволит в течение 9–12 месяцев провакцинировать наше население, достичь уровня вакцинации 70–80%», — указал он.

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Фото:Антон Ваганов / Reuters

По словам специалиста, такой уровень вакцинации позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию возбудителя заболевания.

Гинцбург также выразил надежду, что во второй половине октября доступные объемы вакцины против коронавируса уже будут исчисляться «несколькими миллионами».

Главный врач ГБУЗ Москвы «ГКБ № 52» Марьяна Лысенко заявила, что из-за появления иммунитета у населения в результате вакцинации коронавирус начнет ослабевать не раньше лета следующего года. Она предположила, что до этого времени вирус «никуда не уйдет».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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О регистрации российской вакцины от коронавируса стало известно 11 августа, ее разработкой занимался центр им. Гамалеи. Еще одну вакцину от COVID-19 разработал подконтрольный Роспотребнадзору центр «Вектор». Оно уже разместил регистрационное досье на препарат «ЭпиВакКорона», Минздрав должен завершить процедуру регистрации до 15 октября. Накануне также стало известно, что ведомство разрешило испытания на людях третьей вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

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