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Следователь по делу актера Устинова решил уволиться
Источник РБК сказал, что вопрос об увольнении следователя Ярослава Заварзина пока находится в подвешенном состоянии. Устинову суд изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде
Павел Устинов (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Следователь Тверского следственного отдела ГСУ СКР по Москве Ярослав Заварзин, который вел дело актера Павла Устинова, решил уволиться, сообщил РБК близкий к СК источник. Источник «Коммерсанта» в Следственном комитете указал, что Заварзин продолжает работать в ведомстве, но действительно хочет уволиться. При этом собеседник газеты не уточнил, подал ли следователь рапорт.

Близкий к Следственному комитету источник РБК сказал, что претензий к Заварзину у руководства ГСУ СКР по Москве нет. «Вопрос его ухода из СК пока в подвешенном состоянии. Ему сделали хорошее предложение из одной госкорпорации», — уточнил источник.

Telegram-канал Baza пишет, что Заварзин уже подал прошение об отставке, а свое увольнение объяснил сложной обстановкой в СК.

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Суд приговорил Устинова к 3,5 года по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину во время задержания на несогласованной акции в Москве 3 августа. По версии следствия, актер вывихнул ему плечо. На видеозаписи с момента задержания Устинова видно, что, когда его задержали, он смотрел в телефон. Сам актер утверждает, что оказался на акции случайно.

Десятки актеров, режиссеров и журналистов запустили флешмоб в поддержку Устинова в Instagram, а у администрации президента прошла серия одиночных пикетов в его защиту. После этого Генеральная прокуратура попросила освободить Устинова из СИЗО, а также пересмотреть приговор актеру.

20 сентября суд изменил меру пресечения Устинову на подписку о невыезде. 

Авторы: Владимир Дергачев, Юлия Выродова
Теги: следователь, увольнение
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