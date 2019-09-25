Следователь по делу актера Устинова решил уволиться

Источник РБК сказал, что вопрос об увольнении следователя Ярослава Заварзина пока находится в подвешенном состоянии. Устинову суд изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде

Павел Устинов (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Следователь Тверского следственного отдела ГСУ СКР по Москве Ярослав Заварзин, который вел дело актера Павла Устинова, решил уволиться, сообщил РБК близкий к СК источник. Источник «Коммерсанта» в Следственном комитете указал, что Заварзин продолжает работать в ведомстве, но действительно хочет уволиться. При этом собеседник газеты не уточнил, подал ли следователь рапорт.

Близкий к Следственному комитету источник РБК сказал, что претензий к Заварзину у руководства ГСУ СКР по Москве нет. «Вопрос его ухода из СК пока в подвешенном состоянии. Ему сделали хорошее предложение из одной госкорпорации», — уточнил источник.

Telegram-канал Baza пишет, что Заварзин уже подал прошение об отставке, а свое увольнение объяснил сложной обстановкой в СК.

Суд приговорил Устинова к 3,5 года по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину во время задержания на несогласованной акции в Москве 3 августа. По версии следствия, актер вывихнул ему плечо. На видеозаписи с момента задержания Устинова видно, что, когда его задержали, он смотрел в телефон. Сам актер утверждает, что оказался на акции случайно.