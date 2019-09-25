В норвежском порту загорелся российский траулер

Экипаж траулера состоит из 29 человек, всех эвакуировали. По предварительным данным, причиной пожара стала халатность при проведении сварочных работ на судне

На борту российского траулера в порту норвежского города Тромсё на севере страны произошло возгорание. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

«Порт Брейвика: пожар на российском траулере, сильное задымление», — говорится в сообщении. Полиция начала эвакуацию жителей расположенного поблизости района. Ведомство не уточнило название судна или компании-владельца.

Как сообщает телекомпания NRK, экипаж траулера состоит из 29 человек, полиции удалось установить местонахождение 26 из них. 12 человек направили в больницу из-за возможного отравления дымом.

В то же время в компании-судовладельце «Мурманский траловый флот» ТАСС заявили, что весь экипаж траулера эвакуировали на берег. По предварительным данным, никто не пострадал. Позднее городская полиция подтвердила, что все 29 членов экипажа эвакуированы. «О травмах не сообщалось», — отметило ведомство.