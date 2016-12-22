Против авиадебошира возбудили уголовное дело по статье о терроризме

Пассажир рейса «Аэрофлота» агрессивно требовал пересадить его в бизнес-класс, а после отказа ударил бортпроводника и пригрозил взорвать самолет, указывает СК

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело против авиадебошира по статье об угрозе совершения террористического акта на борту самолета (ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщает СК.

По данным ведомства, 32-летний житель Москвы, летевший рейсом из столицы во Владивосток, «во время полета высказывал угрозы физической расправы в адрес членов экипажа, угрожал взорвать самолет, а также нанес удар кулаком по лицу бортпроводнику, пресекавшему его противоправные действия».

В сообщении ведомства также указывается, что свои «хулиганские действия» мужчина продолжал и в отделе транспортной полиции аэропорта Владивостока.

С разговоре с РБК представитель СКР добавил, что угрозы в адрес членов экипажа высказывал «директор столичной рекламной компании».

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», летевшего из Москвы во Владивосток. «Пассажир рейса, находясь на борту воздушного судна с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения, в агрессивной форме требовал пересадить его в бизнес-класс», — говорится в сообщении на сайте компании.

Авиадебошир отказывался подчиняться требованиям экипажа и командира воздушного судна, а также «угрожал физической расправой пассажирам рейса, ударил бортпроводника и сидящего рядом пассажира», чем поставил под угрозу безопасность полета, жизнь всех пассажиров и членов экипажа, подчеркивает компания.

С помощью других пассажиров рейса экипаж зафиксировал дебошира в кресле до конца полета «подручными средствами», а после посадки самолета во Владивостоке нарушителя порядка передали полиции.

«Мы намерены добиваться возбуждения уголовного дела и максимально жесткого наказания для дебошира с последующим взысканием причиненного вреда пассажирам и работникам авиакомпании. Ему будет также отказано в перевозках на рейсах «Аэрофлота» в установленном порядке», — цитируется в сообщении авиакомпании заявление заместителя гендиректора ПАО «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова.

Закон, разрешающий авиакомпаниям вести черные списки пассажиров и отказывать тем, кто в них попал, в продаже билетов на свои рейсы, был подписан президентом России в конце декабря 2017 года. Законодательная норма вступила в силу летом 2018 года.

Перевозчик не может отказать в продаже билета в том случае, если до пункта назначения нельзя добраться никаким другим способом, кроме авиасообщения, если пассажир возвращается в Россию или депортирован. Также компания обязана продать билет, если человек едет к месту лечения, сопровождает пассажира-инвалида или летит на похороны родственника.

По данным на конец 2017 года, «Аэрофлот» внес в свой внутренний список нарушителей 11 тыс. человек.