Ударивший стюардессу «Аэрофлота» дебошир получил год условно

Химкинский городской суд признал 39-летнего уроженца Сочи виновным в нанесении побоев и хулиганстве на воздушном транспорте, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в октябре 2017 года житель Сочи летел из Москвы в Нью-Йорк бизнес-классом на самолете «Аэрофлота». На борту воздушного судна он начал нарушать общественный порядок — нецензурно выражался в адрес пассажиров и экипажа. Какое-то время он не реагировал на замечания, но потом ударил стюардессу кулаком в лицо.

Дебошира предупредили, а затем его связали другие пассажиры и по прилете в Нью-Йорк отдали полиции и ФБР.



Максимальное наказание по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев) — два года лишения свободы.