Свидетели подтвердили причастность экс-зама Шойгу к получению взяток
Трое свидетелей подтвердили причастность бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова к получению взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на постановления суда о продлении ареста обвиняемому.
«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Иванова и [второго фигуранта дела, предпринимателя Сергея] Бородина к инкриминируемому ему преступлению, что подтверждается показаниями троих свидетелей, а также иными материалами, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства», — говорится в документах.
Причастность еще одного обвиняемого, соучредителя компании «Олимпситистрой» Александр Фомина, также подтверждается показаниями свидетелей, говорится в другом постановлении. Фомину инкриминируется дача взятки, Бородину — соучастие при получении взятки Ивановым. Все трое арестованы.
По версии следствия, экс-замглавы Минобороны получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд ведомства. По данным ТАСС, речь идет о сумме более 1 млрд руб.
Иванов отрицает свою вину. Он просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением, ссылаясь на участие в боевых действиях, но получил отказ.
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