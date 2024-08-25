 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Аресты генералов ,  
0 

Свидетели подтвердили причастность экс-зама Шойгу к получению взяток

ТАСС: свидетели подтвердили причастность экс-замминистра Иванова к взяткам
Сюжет
Аресты генералов
По делу против экс-замминистра обороны проходят, помимо его самого, предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Причастность всех троих к получению и даче взятки подтверждается показаниями свидетелей, сообщил ТАСС
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Трое свидетелей подтвердили причастность бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова к получению взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на постановления суда о продлении ареста обвиняемому.

«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Иванова и [второго фигуранта дела, предпринимателя Сергея] Бородина к инкриминируемому ему преступлению, что подтверждается показаниями троих свидетелей, а также иными материалами, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства», — говорится в документах.

Экс-глава Военно-строительной компании обжаловал арест по делу Иванова
Общество

Причастность еще одного обвиняемого, соучредителя компании «Олимпситистрой» Александр Фомина, также подтверждается показаниями свидетелей, говорится в другом постановлении. Фомину инкриминируется дача взятки, Бородину — соучастие при получении взятки Ивановым. Все трое арестованы.

По версии следствия, экс-замглавы Минобороны получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд ведомства. По данным ТАСС, речь идет о сумме более 1 млрд руб.

Иванов отрицает свою вину. Он просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением, ссылаясь на участие в боевых действиях, но получил отказ.

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Тимур Иванов взятка Минобороны
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Материалы по теме
Защита Иванова вновь попросила выпустить его под домашний арест
Общество
Обвиняемый во взятке Иванов заявил, что в его действиях нет криминала
Политика
Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО как участника боевых действий
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
В Москве задержали мужчину, выбросившего из окна женщину с ребенкомОбщество, 11:27
Минобороны отчиталось о выполнении 33 запросов от приграничных регионовПолитика, 11:09
Свидетели подтвердили причастность экс-зама Шойгу к получению взятокОбщество, 11:07
Лучшие детские банковские карты 2024 года: топ-10 предложенийИнвестиции, 11:00
Медведев после задержания Дурова вспомнил об их разговореПолитика, 10:58
Как и за что задержали Павла Дурова. Эфир телеканала РБКБизнес, 10:44
Маск не исключил мер против X после задержания ДуроваПолитика, 10:28
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Мужчина выбросил женщину с младенцем с 16 этажа дома в МосквеОбщество, 10:22
Кеннеди-младший счел задержание Дурова угрозой свободе словаПолитика, 10:16
Названы районы Москвы с самыми подешевевшими в июле новостройкамиНедвижимость, 10:15
Неопределенность на рынке гособлигаций: пора ли покупать длинные ОФЗИнвестиции, 10:00
Нетаньяху сообщил об уничтожении Израилем тысяч ракет «Хезболлы»Политика, 09:52
Алаудинов заявил, что просил Кадырова принять извинения ЗеленскогоПолитика, 09:31
Перегретая экономика: как жара доводит Китай до убытков и падения ВВПPro, 09:29