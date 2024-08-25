Свидетели подтвердили причастность экс-зама Шойгу к получению взяток

По делу против экс-замминистра обороны проходят, помимо его самого, предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Причастность всех троих к получению и даче взятки подтверждается показаниями свидетелей, сообщил ТАСС

Тимур Иванов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Трое свидетелей подтвердили причастность бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова к получению взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на постановления суда о продлении ареста обвиняемому.

«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Иванова и [второго фигуранта дела, предпринимателя Сергея] Бородина к инкриминируемому ему преступлению, что подтверждается показаниями троих свидетелей, а также иными материалами, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства», — говорится в документах.

Причастность еще одного обвиняемого, соучредителя компании «Олимпситистрой» Александр Фомина, также подтверждается показаниями свидетелей, говорится в другом постановлении. Фомину инкриминируется дача взятки, Бородину — соучастие при получении взятки Ивановым. Все трое арестованы.

По версии следствия, экс-замглавы Минобороны получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд ведомства. По данным ТАСС, речь идет о сумме более 1 млрд руб.

Иванов отрицает свою вину. Он просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением, ссылаясь на участие в боевых действиях, но получил отказ.