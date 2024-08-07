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Дело Тимура Иванова ,  
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Суд признал законным продление ареста Тимура Иванова

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Бывшего чиновника задержали 23 апреля, ему вменяют взятку. Суд отправил его в СИЗО, однако защита просила избрать более мягкую меру пресечения. Суд просьбу не удовлетворил
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Сегодня Мосгорсуд рассматривал жалобы защиты бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и еще одного фигуранта дела — Сергея Бородина — на продление ареста. Суд в итоге отклонил их, внеся небольшие изменения в постановление Басманного суда в части исчисления срока ареста Иванова, сообщил «Интерфакс».

Таким образом Иванов останется в СИЗО как минимум до 23 сентября. Защита просила избрать более мягкую меру пресечения. Заседание суда прошло в закрытом режиме.

Адвокат Иванова Денис Балуев назвал бредом сообщения о том, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием, передало «РИА Новости». Однако в комментарии РБК адвокат эти данные не подтвердил.

«Сотрудничать со следствием и признавать вину — разные вещи. И естественно, со следствием сотрудничать готов, он это будет делать. Других сведений у меня нет», — сказал РБК Балуев.

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Политика
Тимур Иванов

Бывшего чиновника задержали 23 апреля на рабочем месте. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), по которой грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, Иванов получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд Минобороны. По данным ТАСС, ему вменяют взятку в размере более 1 млрд руб.

На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его на два месяца — до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. Иванов вину отрицает. Он просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, ссылаясь на участие в боевых действиях. Ему было отказано.

Помимо самого экс-замминистра обороны по этому делу проходят два предпринимателя: Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Их счета и активы также арестованы.

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Тимур Иванов суд продление ареста Минобороны коррупция
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Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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