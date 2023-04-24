Алексей Кортнев сообщил о возбуждении против него уголовного дела

Дело связано со срывом февральского выступления Кортнева в Новосибирске. В клуб прибыли полицейские и пожарные, которые не позволили начать концерт из-за «задымления». СМИ сообщили, что музыкант показал им «неприличный жест»

Алексей Кортнев (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Против лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева завели уголовное дело об оскорблении представителя власти, сообщил ТАСС сам музыкант. Статья (319 УК) грозит исправительными работами на срок до одного года.

«Да, это действительно так. Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. Все действия будут происходить в рамках законодательства. Я считаю, [уголовное дело заведено] абсолютно незаслуженно», — сказал Кортнев.

По данным агентства, следствие ведет отдел СК по расследованию особо важных дел.

Уголовное дело связано с инцидентом, произошедшим в феврале, после отмены выступления «Несчастного случая» в Новосибирске, указывает местный портал NGS. Концерт планировалось провести в клубе Red Rabbit, но перед началом на площадку прибыли полицейские и пожарные, которые сообщили о задымлении в здании. Концерт отменили.

«И несмотря на то, что пожарные машины отъехали в сторонку, их никто «не отпускал», так как они были необходимы для операции прикрытия — ходили в темноте между столиками «и искали» место задымившейся проводки. А иначе бы не было препятствий продолжить мероприятие», — цитировало местное издание «Академ.Инфо» директора бара Сергея Цуркана.

По словам очевидцев, Кортнев во время разговора с полицейскими показал одному из них «неприличный жест», пишет NGS. Лидера группы задержали, но вскоре отпустили. Сам музыкант говорил, что протокол составлять не стали, а потому «ничего страшного не произошло».

«Позже Алексей и Дмитрий [Чувелев] были вызваны в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий. Сейчас уже все находятся в своих постелях», — сообщила группа во «Вконтакте». В сообщении не говорилось о «неприличных жестах» в адрес полицейских.