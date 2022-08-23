Васильев допустил отмену концерта «Сплина» в Москве

«Сплин», скорее всего, не выступит на фестивале «Музыка с сильным характером», запланированном на 26 августа, сказал лидер группы Александр Васильев. На прошлой неделе группа выступила в поддержку уехавших из России музыкантов

Александр Васильев (Фото: Алексей Иванов / Global Look Press)

Рок-группа «Сплин», скорее всего, не выступит на фестивале «Музыка с сильным характером», запланированном на 26 августа на «ВЭБ Арене» в Москве, заявил «Коммерсанту» лидер коллектива Александр Васильев. Группа была одним из хедлайнеров фестиваля.

«И так все понятно», — ответил музыкант на просьбу о комментарии. Официально об отмене выступления «Сплина» не сообщалось.

«Коммерсантъ» связывает отмену выступления «Сплина» с концертом в Воронеже на фестивале «Чернозем», на котором Васильев посвятил песню «Выхода нет» группам, уехавшим из России.

На сайте организаторов фестиваля «Музыка с сильным характером» — компании Moscow Show — анонсировано выступление групп «Сплин», «Чайф», Вячеслава Бутусова с группой «Орден Славы» и «Морального кодекса».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу фестиваля.

Сервис «Яндекс Афиша» в анонсе концерта указывает, что «группа «Мумий Тролль» объявила о невозможности своего участия в фестивале «Музыка с сильным характером». Вместо нее выступит Бутусов с группой «Орден Славы».

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Глава общественной организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания лидера группы «Сплин» на фестивале «Чернозем», сообщали «РИА Новости». В них он увидел «ярко выраженный двусмысленный характер с целью публичной поддержки противников СВО (российской специальной военной операции на Украине. — РБК)». Генерал заметил, что «уже на ближайшее время (август—сентябрь) в России запланирован ряд выступлений группы «Сплин» на различных крупных площадках, в том числе 26 августа на «ВЭБ Арене» в рамках концерта «Музыка с сильным характером». По его мнению, «Сплин» не должен давать концерт «на главной спортивной площадке ЦСКА — символе армейского спорта страны».

21 августа на фестивале «Чернозем» лидер «Сплина» выразил надежду, что группы и артисты, уехавшие из страны, смогут вернуться домой, и исполнил в честь них композицию «Выхода нет».

«Позвольте на прощание сыграть песню, которую хотелось бы посвятить группам «Машина времени», «Аквариум», Tequilajazzz и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода», — сказал музыкант.

В тот же день из соцсетей воронежского рок-фестиваля были удалены посты о выступлении «Сплина».

Рок-фестиваль «Чернозем» проходил в Воронеже с 19 по 21 августа. Хедлайнерами в этом году стали Бутусов, «Сплин», «Симфоническое КИНО» и группа «Ария». На фестивале должны были выступить и «Би-2» с ДДТ, но в конце июля стало известно, что их концерты отменены. Причину отмены организаторы не называли.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Многие артисты выступили против военных действий, в том числе известные рок-музыканты: Юрий Шевчук, Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков. В начале июля «Фонтанка» опубликовала список «нежелательных» артистов, в который попали в том числе ДДТ и «Би-2». Существование списка подтвердил источник издания в промоутерском бизнесе.