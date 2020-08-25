Структура «Ростеха» заинтересовалась покупкой «Акадо»

В «Ростехе» заинтересовались покупкой «Акадо». По мнению экспертов, актив может пригодиться госкорпорации для участия в проектах по видеонаблюдению

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Национальный центр информатизации (НЦИ), входящий в «Ростех», начал переговоры о покупке «Московской телекоммуникационной корпорации» (ОАО «Комкор»), работающей под брендом «Акадо Телеком». Об этом со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке и на собеседника, близкого к руководству госкорпорации, сообщил «Коммерсантъ». Об интересе структуры «Ростеха» к покупке «Акадо» также сообщил источник РБК на телекоммуникационном рынке.

По словам одного из собеседников газеты, сейчас проводится предпродажный аудит компании.

«Организации корпорации, в частности НЦИ, постоянно находятся в поисках новых перспективных направлений развития и создания новых партнерств», — отметил в беседе с изданием представитель «Ростеха».

В июне владельцем 51% «Акадо» стала компания «АВК инвестментс», принадлежащая выходцу из «Реновы» Максиму Майорецу; у самой «Реновы» остались 49%. Переговоры о продаже «Акадо» она вела еще в 2010 году с «Ростелекомом», но глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко счел цену завышенной и обсуждение сделки прекратилось.

В 2017 году стороны возобновили переговоры, однако уже в январе 2018 года «Ростелеком» их покинул. «Актив интересен, но у нас очень разные точки зрения по цене», — пояснил тогда глава компании Михаил Осеевский, передавали «РИА Новости».