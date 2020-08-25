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Структура «Ростеха» заинтересовалась покупкой «Акадо»

В «Ростехе» заинтересовались покупкой «Акадо». По мнению экспертов, актив может пригодиться госкорпорации для участия в проектах по видеонаблюдению
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Национальный центр информатизации (НЦИ), входящий в «Ростех», начал переговоры о покупке «Московской телекоммуникационной корпорации» (ОАО «Комкор»), работающей под брендом «Акадо Телеком». Об этом со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке и на собеседника, близкого к руководству госкорпорации, сообщил «Коммерсантъ». Об интересе структуры «Ростеха» к покупке «Акадо» также сообщил источник РБК на телекоммуникационном рынке.

По словам одного из собеседников газеты, сейчас проводится предпродажный аудит компании.

«Организации корпорации, в частности НЦИ, постоянно находятся в поисках новых перспективных направлений развития и создания новых партнерств», — отметил в беседе с изданием представитель «Ростеха».

В июне владельцем 51% «Акадо» стала компания «АВК инвестментс», принадлежащая выходцу из «Реновы» Максиму Майорецу; у самой «Реновы» остались 49%. Переговоры о продаже «Акадо» она вела еще в 2010 году с «Ростелекомом», но глава «Связьинвеста» Евгений Юрченко счел цену завышенной и обсуждение сделки прекратилось.

В мэрии Москвы опровергли планы продажи записей с камер наблюдения
Общество
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В 2017 году стороны возобновили переговоры, однако уже в январе 2018 года «Ростелеком» их покинул. «Актив интересен, но у нас очень разные точки зрения по цене», — пояснил тогда глава компании Михаил Осеевский, передавали «РИА Новости».

«Акадо» — четвертый по числу абонентов провайдер домашнего интернета в Москве после МТС, «Ростелекома» и «Вымпелкома» с долей в 7%, сообщил «Коммерсанту» глава «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. По его словам, «Акадо» исторически имеет лидирующие позиции в госсекторе, выступая крупнейшим подрядчиком администрации по обеспечению городских объектов инфраструктурой связи и видеонаблюдения. В частности, в октябре 2017 года с «Акадо» заключили контракт на 4,6 млрд руб., по которому провайдер должен был провести интернет подведомственным мэрии организациям, указало издание.

По заказу столичного департамента информационных технологий (ДИТ) «Акадо» в 2019 году установил в Москве 13 тыс. камер видеонаблюдения. В августе, по информации издания, оператор выиграл еще один контракт ДИТ стоимостью 778 млн руб. на установку 4 тыс. камер в больницах. По данным «СПАРК Интерфакса», многие годы компания показывала убыток, однако в 2019 году получила чистую прибыль 14,7 млн руб. при выручке 9,2 млрд руб.

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По словам главы Telecom Daily Дениса Кускова, «Ростех» может интересоваться «Акадо» именно из-за его работы с госсектором по обеспечению видеонаблюдения, поскольку сама госкорпорация активно развивается в сфере решений для АПК «Безопасный город» и видеонаблюдения. Так, в прошлом году НЦИ выиграл контракты на поставку 1,4 тыс. систем видеонаблюдения в 1,6 тыс. образовательных организаций.

СМИ узнали о праве мэрии Москвы транслировать данные с камер в интернете
Общество
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Так как «Акадо» — крупнейший подрядчик властей Москвы в данной области, НЦИ может быть интересно с помощью такого M&A (слияние и поглощение. — РБК) получить заметную роль в поставках своих решений, отметил в беседе с изданием Кусков. «Очевидно, что компанию готовили к продаже, и если год назад ее стоимость можно было оценить в 10–11 млрд руб., то исходя из текущих финансовых показателей цена могла составить 15 млрд руб.», — сказал он.

Майорец и представитель «Акадо» от комментариев изданию отказались.

По мнению Кускова, если переговоры действительно идут, на них может негативно повлиять иск мэрии к «Акадо»: в августе ДИТ потребовал в суде взыскать с компании 2,8 млрд руб. В «Акадо» иск назвали «обычной практикой уточнения правил взаимоотношений сторон договора в части подсчета и применения штрафных санкций», указывает издание. Его источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что претензии мэрии связаны именно с проектом по обеспечению видеонаблюдения.

Авторы: Виктория Полякова, Анастасия Скрынникова
Теги: «Ростех», «Акадо»
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