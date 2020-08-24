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СМИ узнали о праве мэрии Москвы транслировать данные с камер в интернете

Как сообщил «Коммерсантъ», власти объявили контракт на установку камер наблюдения, в условиях которого прописана возможность трансляции информации в открытом доступе и предоставление к ней доступа на возмездной основе

Власти Москвы имеют право транслировать информацию с городских камер наблюдения в интернете, а также предоставлять к ней доступ на возмездной основе, сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, Департамент информационных технологий (ДИТ) объявил контракт на установку 4 тыс. камер в больницах, его выиграла Московская телекоммуникационная корпорация. В рамках исполнения контракта она установит камеры на территории 539 больниц, а затем организует передачу видео в единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД). Как сообщает издание, по условиям контракта возможно «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД, в том числе на возмездной основе», а также «трансляция информации в открытом доступе» в интернете.

Это же прописано и в девяти других контрактах ДИТ на передачу видео как минимум с 25 тыс. камер.

Власти Москвы прокомментировали сообщения о продаже доступа к камерам
Технологии и медиа
Фото: Артем Житенев / ТАСС

В ДИТ изданию сообщили, что эти формулировки — стандартные и используются во всех гоконтрактах на оказание подобных услуг. В департаменте также подчеркнули, что не планируют предоставлять на возмездной основе доступ к видео с камер.

По мнению главы юридической практики «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна, подобные формулировки могут поставить под угрозу безопасность персональных данных жителей Москвы. «Само положение, что данные могут продаваться третьим лицам, при этом не указано, каким и в каких целях, создает еще большую угрозу утечек и доступа к чувствительным данным со стороны неопределенного круга лиц», — считает Дарбинян. Он предположил, что эти данные можно впоследствии использовать для слежки и социальной инженерии.

В Stuarts Legal посчитали использования термина «возмездная основа» некорректным, поскольку по закону о госзакупках исполнитель контракта не может брать деньги от пользователей системы.

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Власти Москвы ответили на иск против системы распознавания лиц
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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В июле группа экспертов Shadow Intelligence сообщила об объявлении о продаже доступа к видеокамерам Москвы. Продавец под ником Zpoint обещал дать доступ к камерам в подъездах, парках, поликлиниках и школах в режиме реального времени, а также к архиву записей за последние пять дней.

В ДИТ РБК сообщали, что постоянно отслеживают информацию о продаже доступа к камерам и сообщают в правоохранительные органы. «Доступ к данным ЕЦХД имеют только уполномоченные сотрудники органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Предоставление такого доступа иным лицам является противоправным», — комментировал тогда представитель департамента.
 

Автор: Мария Лисицына
Теги: камеры наблюдения, ДИТ
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