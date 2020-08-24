СМИ узнали о праве мэрии Москвы транслировать данные с камер в интернете

Как сообщил «Коммерсантъ», власти объявили контракт на установку камер наблюдения, в условиях которого прописана возможность трансляции информации в открытом доступе и предоставление к ней доступа на возмездной основе

Власти Москвы имеют право транслировать информацию с городских камер наблюдения в интернете, а также предоставлять к ней доступ на возмездной основе, сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, Департамент информационных технологий (ДИТ) объявил контракт на установку 4 тыс. камер в больницах, его выиграла Московская телекоммуникационная корпорация. В рамках исполнения контракта она установит камеры на территории 539 больниц, а затем организует передачу видео в единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД). Как сообщает издание, по условиям контракта возможно «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД, в том числе на возмездной основе», а также «трансляция информации в открытом доступе» в интернете.

Это же прописано и в девяти других контрактах ДИТ на передачу видео как минимум с 25 тыс. камер.

В ДИТ изданию сообщили, что эти формулировки — стандартные и используются во всех гоконтрактах на оказание подобных услуг. В департаменте также подчеркнули, что не планируют предоставлять на возмездной основе доступ к видео с камер.