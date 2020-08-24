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В мэрии Москвы опровергли планы продажи записей с камер наблюдения

Хотя в договорах на установку камер в Москве и предусмотрена возможность коммерческого доступа к информации, мэрия не планирует продавать записи. Там уверяют, что юридические формулировки в этих документах носят типовой характер
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) не планирует продавать записи с городских камер наблюдения, заявили РБК в ведомстве. Формулировки в договоре, подразумевающие возможность доступа к данным на коммерческой основе, типовые.

«Доступ к записям с камер на коммерческой основе не предоставляется и предоставляться не планируется. Формулировки, изложенные в контракте, типовые. Они связаны с тем, что возможность предоставления этих изображений на возмездной основе с 2014 года предусмотрена положением о ГИС «Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД)», — объяснили в ДИТе.

О том, что власти Москвы имеют право транслировать информацию с городских камер наблюдения в интернете, а также предоставлять к ней доступ на возмездной основе, 24 августа написал «Коммерсантъ». Издание сообщило об этом со ссылкой на условия контракта об установке 4 тыс. камер в больницах, который выиграла Московская телекоммуникационная корпорация. «Коммерсантъ» обратил внимание на то, что по условиям контракта возможно «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД, в том числе на возмездной основе», а также «трансляция информации в открытом доступе» в интернете. Такие же условия прописаны и в девяти других контрактах ДИТа на передачу видео как минимум с 25 тыс. камер.

СМИ узнали о праве мэрии Москвы транслировать данные с камер в интернете
Общество
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В ДИТе в ответ на запрос РБК отметили, что записи с камер городской системы видеонаблюдения представляют собой исключительно изображения и не содержат персональных данных граждан. «Доступ к ним имеют только уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов. Сам доступ предоставляется в строгом соответствии с российским законодательством на основании заявок ведомств. Несанкционированного доступа в ЕЦХД не происходит. Продажа доступа к ЕЦХД, о которой идет речь в материалах СМИ, производится в рамках санкционированного доступа уполномоченных сотрудников. Данные случаи единичны, информация о каждом из них передается в правоохранительные органы для проведения проверок», — объяснили в ведомстве.

Возможность трансляции записей в интернете в департаменте объяснили тем, что она необходима, например, для освещения значимых городских мероприятий на портале «Окно в город» и трансляции видео с избирательных участков при проведении выборов. «Трансляция из учреждений здравоохранения не проводится и не планируется», — подчеркнули в ДИТе.

Материал дополняется.

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Авторы: Георгий Тадтаев, Евгения Кузнецова
Теги: Москва, личные данные, продажа, мэрия
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СМИ узнали о праве мэрии Москвы транслировать данные с камер в интернете
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