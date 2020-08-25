Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

С 28 августа въехать на Кипр смогут россияне некоторых категорий, в том числе те, кто имеет там вид на жительство. Они должны будут сдать тест на коронавирус и уйти на двухнедельный карантин

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Кипр начнет принимать некоторые категории россиян с 28 августа, следует из данных Минздрава республики.

Ведомство обновило свою оценку эпидемиологической ситуации в разных странах и впервые включило Россию в категорию С. Попадание в нее разрешает въезд на Кипр гражданам, которые постоянно проживают на острове, и членам их семей; тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также дипломатам.

По прибытии на Кипр россияне, которым разрешили въезд в страну, должны будут пройти тест на коронавирус или предъявить справку об отрицательном результате теста на COVID-19, полученную не позже чем за 72 часа до вылета. По приезде они также должны будут уйти на 14-дневный карантин, перед окончанием которого вновь потребуется сдать тест на коронавирус. Оплатить исследования нужно будет самостоятельно.

Минздрав Кипра по ситуации с коронавирусом делит страны на три категории — А, В и С. Граждане из стран категории В также должны предъявить справку об отсутствии коронавируса, но обязательного двухнедельного карантина для них нет. Иностранцам из категории А справки об отрицательном результате теста на COVID-19 не нужны.