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Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

С 28 августа въехать на Кипр смогут россияне некоторых категорий, в том числе те, кто имеет там вид на жительство. Они должны будут сдать тест на коронавирус и уйти на двухнедельный карантин
Фото: Petros Karadjias / AP
Фото: Petros Karadjias / AP

Кипр начнет принимать некоторые категории россиян с 28 августа, следует из данных Минздрава республики.

Ведомство обновило свою оценку эпидемиологической ситуации в разных странах и впервые включило Россию в категорию С. Попадание в нее разрешает въезд на Кипр гражданам, которые постоянно проживают на острове, и членам их семей; тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также дипломатам.

По прибытии на Кипр россияне, которым разрешили въезд в страну, должны будут пройти тест на коронавирус или предъявить справку об отрицательном результате теста на COVID-19, полученную не позже чем за 72 часа до вылета. По приезде они также должны будут уйти на 14-дневный карантин, перед окончанием которого вновь потребуется сдать тест на коронавирус. Оплатить исследования нужно будет самостоятельно.

Минздрав Кипра по ситуации с коронавирусом делит страны на три категории — А, В и С. Граждане из стран категории В также должны предъявить справку об отсутствии коронавируса, но обязательного двухнедельного карантина для них нет. Иностранцам из категории А справки об отрицательном результате теста на COVID-19 не нужны.

СМИ узнали о возможном возобновлении Россией рейсов еще в семь стран
Общество
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

На фоне пандемии коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение. Исключение было сделано только для вывозных рейсов для россиян, оказавшихся за границей, и иностранцев, которых нужно было доставить на родину.

24 июля премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале восстановления авиасообщения с другими странами с 1 августа. Первыми для россиян открылись Турция, Великобритания и Танзания. С 7 августа россиянам разрешила въезд Черногория, а с 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.

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Евросоюз ограничения на въезд для россиян пока не снял. В начале августа он вновь пересмотрел список стран, для граждан которых откроются границы, но Россия в него опять не попала.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Кипр, коронавирус
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