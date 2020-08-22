Вирусологи оценили прогноз ВОЗ по срокам пандемии

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Прогноз Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сроках пандемии является вполне обоснованным, заявил РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что надеется «покончить с пандемией менее чем за два года».

По словам Альтштейна, это связано с изменчивостью вируса. «Вирус постепенно становится таким, что он лучше размножается в верхних дыхательных путях и менее склонен проникать в нижние дыхательные пути. Далее он становится не таким летальным, приводит к менее тяжелым заболеваниям. Конечно, он никуда не уйдет, он уже хорошо зацепился за человечество. Просто он может стать более ослабленным, и мы будем с ним мириться. Эпидемии будут наносить небольшой ущерб — будет умирать, скажем, одна десятая или одна сотая процента зараженных», — объяснил он.

Вирусолог подчеркнул, что в начале пандемии в западноевропейских странах: Италии, Испании, Соединенном Королевстве, Бельгии, Нидерландах — наблюдалась достаточно высокая смертность, спустя полгода она снизилась. Похожая ситуация была и в США. В северо-западных штатах: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Массачусетс, Пенсильвания, Коннектикут — умирали примерно 5 — 8% заболевших. В других штатах, куда пандемия пришла позднее, смертность снизилась до 2%, отметил вирусолог.

«Вирусам дыхательных путей невыгодно убивать людей. Вы слышали про испанку — она убила около 20 миллионов человек. Потом вирус стал ручным и сейчас уже не вызывает таких последствий. Наш обычный грипп в 18-19 году начинался с испанки», — заключил Альтштейн.