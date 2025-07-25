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Катастрофа Ан-24 под Тындой ,  
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Росавиация назвала сроки частичной расшифровки самописцев Ан-24

Частичную расшифровку бортовых самописцев Ан-24 проведут на следующей неделе
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Катастрофа Ан-24 под Тындой
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Бортовые самописцы самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, будут частично расшифрованы на следующей неделе, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Также ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что речевой и параметрический самописцы, найденные на месте катастрофы, получили повреждения, но пригодны для расшифровки.

В ближайшее время черные ящики доставят в Москву для расшифровки, ранее сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

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Фото:Владимир Третьяков / Fotodom / Shutterstock

Ан-24 на рейсе Хабаровск — Благовещенск — Тында пропал с радаров утром 24 июля. Вскоре обломки обнаружили в 15 км от места назначения.

На борту находились 42 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК— нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц.

Семье каждого находившегося на борту выплатят компенсации в размере 5 млн руб. — 2 млн 25 тыс. руб. от страховой компании, 2 млн руб. — от перевозчика и 1 млн руб. — от региональных властей.

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Анастасия Лежепекова
Тында авиакатастрофа черный ящик Росавиация
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