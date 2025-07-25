При крушении Ан-24 погибли два иностранца
На борту разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 были гражданин Белоруссии и гражданин Китая, сообщает МИД России.
«Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и представительство МИД России в Благовещенске оказывают необходимую помощь во взаимодействии с дипмиссиями указанных стран, а также структурами МЧС, Росавиации и властей Амурской области», — сказано в сообщении.
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», который следовал рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров накануне утром. Вскоре его обломки обнаружили в 15 км от места назначения. Радиус их разброса составил около одного гектара.
На борту находились 48 человек, включая шесть членов экипажа, в результате авиакатастрофы никто не выжил. На месте нашли два поврежденных бортовых самописца, но их могут расшифровать. Черные ящики должны доставить в Москву.
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