МИД: среди пассажиров Ан-24 были два иностранца — из Белоруссии и Китая

При крушении Ан-24 погибли два иностранца

Стихийный мемориал в память о погибших при крушении самолета Ан-24 (Фото: Константин Андреев / ТАСС)

На борту разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 были гражданин Белоруссии и гражданин Китая, сообщает МИД России.

«Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и представительство МИД России в Благовещенске оказывают необходимую помощь во взаимодействии с дипмиссиями указанных стран, а также структурами МЧС, Росавиации и властей Амурской области», — сказано в сообщении.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», который следовал рейсом Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров накануне утром. Вскоре его обломки обнаружили в 15 км от места назначения. Радиус их разброса составил около одного гектара.

На борту находились 48 человек, включая шесть членов экипажа, в результате авиакатастрофы никто не выжил. На месте нашли два поврежденных бортовых самописца, но их могут расшифровать. Черные ящики должны доставить в Москву.