После взрыва в жилом доме в Саратовской области объявили режим ЧС

В Саратовской области после взрыва в многоэтажке объявили режим чрезвычайной ситуации. Погибли пять человек, еще несколько обратились за медпомощью. Предварительная причина взрыва — утечка газа

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Режим ЧС регионального уровня объявлен в Саратовской области после взрыва в жилом доме, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«Это необходимо для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим», — написал он в телеграм-канале.

При взрыве погибли пять человек, среди них — один ребенок. За медицинской помощью, по словам Бусаргина обратились семь человек, им помогли амбулаторно.

Поисково-спасательные работы будут продолжаться и ночью, на месте круглосуточно дежурят врачи, а территория оцеплена полицией, добавил губернатор.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме на улице Блинова сегодня, 25 июля. При этом часть здания обрушилась — рухнула часть дома с первого по десятый этаж, обвалилась еще часть с седьмого по десятый этаж. Взрывной волной выбило стекла в соседнем доме. Сейчас продолжается разбор завалов.

Предварительной причиной обрушения части многоэтажного дома стал взрыв бытового газа. Одна из очевидиц рассказала об «оглушающем взрыве», другая — о громком хлопке.

Прокуратура начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса России — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по этой статье— лишение свободы на срок до десяти лет.