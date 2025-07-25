Очевидица рассказала об «оглушающем взрыве» в доме в Саратове
Взрыв газа в Саратове, который привел к обрушению части дома, был очень сильным, пострадали соседние дома, рассказала РБК очевидица.
«Живу в соседнем доме. Подумали, может машина рванула, взрыв просто оглушающий был. В рядом стоящих домах частных повыбивало окна», — поделилась она.
Женщина также слышала крики и плач — это, по ее мнению, связано с новостями о гибели людей.
«На лавочке труп лежит», — рассказала она.
Дом, где прогремел взрыв, расположен по адресу ул. Блинова, 4. Обрушились квартиры углового подъезда с десятого по первый этаж.
По предварительным данным, в результате взрыва в доме и последующего обрушения погибли три человека, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
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