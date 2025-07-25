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Эксклюзив

Очевидица рассказала об «оглушающем взрыве» в доме в Саратове

Очевидица назвала взрыв газа в Саратове оглушающим

Очевидица рассказала об «оглушающем взрыве» в доме в Саратове
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Взрыв газа в Саратове, который привел к обрушению части дома, был очень сильным, пострадали соседние дома, рассказала РБК очевидица.

«Живу в соседнем доме. Подумали, может машина рванула, взрыв просто оглушающий был. В рядом стоящих домах частных повыбивало окна», — поделилась она.

Женщина также слышала крики и плач — это, по ее мнению, связано с новостями о гибели людей.

«На лавочке труп лежит», — рассказала она.

В МЧС назвали причину взрыва и обрушения части дома в Саратове
Общество

Дом, где прогремел взрыв, расположен по адресу ул. Блинова, 4. Обрушились квартиры углового подъезда с десятого по первый этаж.

По предварительным данным, в результате взрыва в доме и последующего обрушения погибли три человека, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

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Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Анастасия Лежепекова
взрыв Саратов газ
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