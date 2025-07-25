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В МЧС назвали причину взрыва и обрушения части дома в Саратове

Причиной взрыва и обрушения части дома в Саратове стал взрыв газа

В МЧС назвали причину взрыва и обрушения части дома в Саратове
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Предварительной причиной обрушения части многоэтажного дома в Саратове стал взрыв бытового газа, сообщили РБК в МЧС.

В Саратове, на улице Блинова, обрушилась часть дома. Там рухнула часть дома с первого по десятый этаж, следует из видео. Также обвалилась еще часть дома с седьмого по десятый этаж.

В результате погибли три человека.

Первые кадры после взрыва в доме в Саратове
Общество

На месте происшествия работают более 20 спасателей, кинологи и восемь единиц спецтехники. Ведется эвакуация жильцов из-за угрозы дальнейшего обрушения здания.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выехал на место ЧП.

Прокуратура Ленинского района Саратова начала проверку по факту происшествия.

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Александр Рекун, Анастасия Серова Анастасия Серова
Саратов взрыв дом
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