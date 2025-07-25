Число жертв взрыва в жилом доме в Саратове выросло
Число жертв взрыва, который произошел в десятиэтажном доме в Саратове, выросло до четырех.
«В ходе разбора завалов спасатели обнаружили еще одного погибшего», — сказано в сообщении в телеграм-канале МЧС России.
Ранее было известно о трех погибших. Среди них — ребенок и двое взрослых. Спасатели также нашли под завалами одного выжившего.
Газ взорвался 25 июля в многоквартирном доме на улице Блинова, часть здания обрушилась, взрывной волной выбило стекла в соседнем доме. Сейчас эвакуированы все жильцы из полуразрушенного и соседнего домов, продолжается разбор завалов.
На базе местной школы № 103 развернули пункт временного размещения, на месте работают психологи МЧС России, отметили в ведомстве. Жителям также будет предоставлено размещение в гостинице «Сокол». Причиной взрыва могла стать утечка газа, заявил губернатор Роман Бусаргин.
По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса России — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.
Прокуратура Ленинского района Саратова также организовала проверку.
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