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Общество ,  
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Число жертв взрыва в жилом доме в Саратове выросло

После взрыва в саратовской многоэтажке спасатели нашли четырех погибших. Всех жильцов эвакуировали, сообщили в МЧС. По словам губернатора, причиной взрыва могла стать утечка газа
Фото: Екатерина Петрова / ТАСС
Фото: Екатерина Петрова / ТАСС

Число жертв взрыва, который произошел в десятиэтажном доме в Саратове, выросло до четырех.

«В ходе разбора завалов спасатели обнаружили еще одного погибшего», — сказано в сообщении в телеграм-канале МЧС России.

Ранее было известно о трех погибших. Среди них — ребенок и двое взрослых. Спасатели также нашли под завалами одного выжившего.

Газ взорвался 25 июля в многоквартирном доме на улице Блинова, часть здания обрушилась, взрывной волной выбило стекла в соседнем доме. Сейчас эвакуированы все жильцы из полуразрушенного и соседнего домов, продолжается разбор завалов.

На базе местной школы № 103 развернули пункт временного размещения, на месте работают психологи МЧС России, отметили в ведомстве. Жителям также будет предоставлено размещение в гостинице «Сокол». Причиной взрыва могла стать утечка газа, заявил губернатор Роман Бусаргин.

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По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса России — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.

Прокуратура Ленинского района Саратова также организовала проверку.

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Саратов погибшие МЧС
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