Губернатор назвал возможную причину взрыва в доме в Саратове

Бусаргин: дом в Саратове, где произошел взрыв, обследуют на нахождение жителей

Фото: busargin_r / Telegram

Причиной взрыва в многоэтажном доме в Саратове могла стать утечка газа, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Предварительная причина — утечка газа», — написал он в своем телеграм-канале. Из дома эвакуируют жильцов, для них организовали пункты временного размещения. Здание обследуют, чтобы выяснить, есть ли в нем еще люди.

На месте происшествия развернули оперативный круглосуточный штаб, скоро также запустят специальную горячую линию.

Первоочередной задачей Бусаргин назвал оперативные поисково-спасательные работы и помощь пострадавшим. Кроме этого, нужно провести обследование здания, чтобы выяснить, есть ли угроза дальнейшего обрушения, уточнил глава.

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Взрыв в доме произошел 25 июля на улице Блинова. Там обрушилась часть дома с первого по десятый этаж, наиболее сильные разрушения — с седьмого по десятый этаж, следует из видео. По предварительным данным, в результате взрыва погибли три человека. Среди погибших — ребенок и двое взрослых.

РБК в МЧС сообщили, что предварительной причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Следственный комитет завел дело по ст. 238 Уголовного кодекса России — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.