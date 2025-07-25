СК возбудил дело о взрыве и обрушении части жилого дома в Саратове

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Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в десятиэтажном жилом доме в Саратове с последующим обрушением части здания, сообщает пресс-служба СК.

Дело заведено на основе ст. 238 Уголовного кодекса России — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.

Некоторые жители дома погибли, спасатели продолжают искать людей, которые могут оставаться под обломками. Точной информации о пострадавших и степени тяжести полученных ими травм пока нет.

Газ взорвался 25 июля в многоквартирном доме на улице Блинова, часть здания обрушилась. Судя по видео, обрушилась часть углового подъезда с первого по десятый этаж. Наиболее сильные разрушения — с седьмого по десятый этаж.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли три человека. Среди погибших — ребенок и двое взрослых.