Росавиация и Ространснадзор начали проверку «Ангары» после крушения Ан-24

«Ангару» после крушения Ан-24 проверят на нарушение федеральных правил

Фото: Владимир Третьяков / Fotodom / Shutterstock

Росавиация и Ространснадзор начали проверку иркутской авиакомпании «Ангара» после крушения самолета Ан-24 «на предмет выполнения авиационных правил», сообщили в пресс-службе Минтранса.

«По итогам будет принято решение о ее дальнейшей работе», — говорится в сообщении.

На месте крушения лайнера были найдены бортовые самописцы — их отправили на расшифровку.

Пассажирский Ан-24 на рейсе Хабаровск — Благовещенск — Тында пропал с радаров утром 24 июля. Вскоре обломки обнаружили в 15 км от места назначения.

На борту находились 42 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

По словам первого замглавы Восточного управления СК на транспорте Владимира Ануфриева, в качестве причины катастрофы рассматриваются неисправность и человеческий фактор.

Вскоре после авиакатастрофы в офис «Ангары» пришли силовики. По факту крушения Ан-24 было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта).