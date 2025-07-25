«Ангару» после крушения Ан-24 проверят на нарушение федеральных правил
Росавиация и Ространснадзор начали проверку иркутской авиакомпании «Ангара» после крушения самолета Ан-24 «на предмет выполнения авиационных правил», сообщили в пресс-службе Минтранса.
«По итогам будет принято решение о ее дальнейшей работе», — говорится в сообщении.
На месте крушения лайнера были найдены бортовые самописцы — их отправили на расшифровку.
Пассажирский Ан-24 на рейсе Хабаровск — Благовещенск — Тында пропал с радаров утром 24 июля. Вскоре обломки обнаружили в 15 км от места назначения.
На борту находились 42 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело.
По словам первого замглавы Восточного управления СК на транспорте Владимира Ануфриева, в качестве причины катастрофы рассматриваются неисправность и человеческий фактор.
Вскоре после авиакатастрофы в офис «Ангары» пришли силовики. По факту крушения Ан-24 было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ