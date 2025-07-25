Появились фотографии стихийного мемориала в память о крушении Ан-24 в Тынде

Как выглядит стихийный мемориал в память о крушении Ан-24 в Тынде

Фото: gulyaev_tynda / Telegram Фото: gulyaev_tynda / Telegram Фото: gulyaev_tynda / Telegram Фото: gulyaev_tynda / Telegram Фото: gulyaev_tynda / Telegram Фото: gulyaev_tynda / Telegram Фото: gulyaev_tynda / Telegram Фото: gulyaev_tynda / Telegram

В Тынде организовали стихийный мемориал в память о погибших при крушении Ан-24, сообщили в администрации города.

Жители города приносят цветы, свечи и мягкие игрушки в память о жертвах авиакатастрофы. Там также установили баннер с надписью «Тында. 24.07.2025. Скорбим».

На борту самолета находились 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа, все они погибли.