Как выглядит стихийный мемориал в память о крушении Ан-24 в Тынде
В Тынде организовали стихийный мемориал в память о погибших при крушении Ан-24, сообщили в администрации города.
Жители города приносят цветы, свечи и мягкие игрушки в память о жертвах авиакатастрофы. Там также установили баннер с надписью «Тында. 24.07.2025. Скорбим».
На борту самолета находились 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа, все они погибли.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ