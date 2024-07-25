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Митрополита РПЦ сместили с должностей после обвинений в домогательствах

Синод РПЦ сместил митрополита Илариона после обвинений в домогательствах
Митрополит Иларион
Митрополит Иларион (Фото: ТАСС)

Священный синод сместил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру — Григорий Алфеев) с этой должности на время работы комиссию по изучению положения дел в его епархии, сообщила пресс-служба РПЦ.

Иларион также лишился пост председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию.

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Митрополит Иларион

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
РПЦ Синод митрополит Иларион сексуальные домогательства Венгрия
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