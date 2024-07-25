Митрополита РПЦ сместили с должностей после обвинений в домогательствах
Священный синод сместил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру — Григорий Алфеев) с этой должности на время работы комиссию по изучению положения дел в его епархии, сообщила пресс-служба РПЦ.
Иларион также лишился пост председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию.
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