Митрополита РПЦ сместили с должностей после обвинений в домогательствах

Митрополит Иларион (Фото: ТАСС)

Священный синод сместил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру — Григорий Алфеев) с этой должности на время работы комиссию по изучению положения дел в его епархии, сообщила пресс-служба РПЦ.

Иларион также лишился пост председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию.

Материал дополняется.