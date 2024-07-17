В РПЦ поддержали требование наказать надругавшегося над крестом блогера

Вахтанг Кипшидзе (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает призыв депутата Госдумы Александра Хинштейна наказать растоптавшего крест блогера из Дагестана. Об этом «РИА Новости» заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Обращение в Генпрокуратуру поддерживаем. Действия этого человека глубоко оскорбительны и, на мой взгляд, преступны», — заявил собеседник агентства.

По мнению Кипшидзе, вмешательство и соответствующая реакция правоохранительных органов в деле необходимы. Священник предположил, что на произошедшее также отреагирует мусульманская община. Раскаяние со стороны блогера возможно, добавил Кипшидзе.

Ранее полиция задержала блогера Хавиера Ярмагомедова, который во время видеотрансляции надругался над православным крестом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере до 300 тыс. руб. или год лишения свободы.

Дело возбудили через несколько часов после того, как Хинштейн написал в своем телеграм-канале об этом блогере. Депутат обратился в Генпрокуратуру и МВД с требованием начать поиски мужчины. Действия блогера он назвал наглым надругательством над православными святынями, которое должно быть наказано по всей строгости закона.