 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В РПЦ поддержали требование наказать надругавшегося над крестом блогера

Вахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает призыв депутата Госдумы Александра Хинштейна наказать растоптавшего крест блогера из Дагестана. Об этом «РИА Новости» заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Обращение в Генпрокуратуру поддерживаем. Действия этого человека глубоко оскорбительны и, на мой взгляд, преступны», — заявил собеседник агентства.

По мнению Кипшидзе, вмешательство и соответствующая реакция правоохранительных органов в деле необходимы. Священник предположил, что на произошедшее также отреагирует мусульманская община. Раскаяние со стороны блогера возможно, добавил Кипшидзе.

Растоптавшего православный крест блогера из Дагестана задержали
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Ранее полиция задержала блогера Хавиера Ярмагомедова, который во время видеотрансляции надругался над православным крестом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере до 300 тыс. руб. или год лишения свободы.

Дело возбудили через несколько часов после того, как Хинштейн написал в своем телеграм-канале об этом блогере. Депутат обратился в Генпрокуратуру и МВД с требованием начать поиски мужчины. Действия блогера он назвал наглым надругательством над православными святынями, которое должно быть наказано по всей строгости закона.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
РПЦ Дагестан Александр Хинштейн оскорбление чувств верующих
Материалы по теме
Растоптавшего православный крест блогера из Дагестана задержали
Политика
РПЦ решила не призывать к перемирию на Пасху
Политика
Организатора БДСМ-вечеринки обвинили в оскорблении чувств верующих
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 16 июл, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 16 июл, 17:40
В Москве задержали женщину за надпись «ГУР» на памятнике Минину Политика, 15:42
В деле экс-главы депкульта Москвы появились взятки на более ₽ 100 млн Политика, 15:40
Муфтий призвал наказать поглумившегося над православным крестом блогера Политика, 15:31
Как «Вкусвилл» ускорил наем персонала в 1,5 раза РБК и Mango Office, 15:29
Еще 10 игроков молодежной команды клуба КХЛ отстранили за мельдоний Спорт, 15:28
Индекс ОФЗ упал до минимума за два года Инвестиции, 15:23
Песков не увидел провала создания санитарной зоны у Белгородской области Политика, 15:22
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Москалькова назвала непростым диалог по обмену военнопленными Политика, 15:22
Жители в Омске катаются на водопадах в подземном переходе. Видео Общество, 15:15
В Петербурге впервые за 8 лет отменили кронштадтскую часть парада ВМФ Политика, 15:12
Два человека погибли в Белгородской области при атаке украинского дрона Политика, 15:09
Песков объяснил выбор Путиным Lada Aura для поездки в Тверскую область Политика, 15:09
Алаудинов пообещал найти и наказать расстрелявших российского военного Политика, 15:06
«Реал» снова стал самым дорогим футбольным брендом в мире Спорт, 15:06