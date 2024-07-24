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В ФСБ заявили о бегстве подозреваемого в подрыве машины в Москве в Турцию

Глава ФСБ Бортников: подозреваемый в подрыве машины в Москве сбежал в Турцию
Подозреваемый в подрыве машины в Москве сбежал в Турцию, Россия прорабатывает вопрос о его задержании, заявил глава ФСБ. Источник «Интерфакса» называл пострадавшим главу подразделения Генштаба. Киев отрицал причастность к взрыву
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Подозреваемый в подрыве автомобиля 24 июля в Москве находится сейчас в Турции, сообщил телеграм-каналу SHOT директор ФСБ Александр Бортников. Российская сторона работает с турецкой по вопросу его задержания, добавил он.

Автомобиль Toyota взорвался утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы. При взрыве пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина. СК установил личность подрывника, однако не раскрыл имени.

«Интерфакс» назвал пострадавшего при взрыве в Москве полковником Генштаба
Политика
Фото:Reuters

Источники «Коммерсанта» и «МК» называли пострадавшим офицера Минобороны, собеседник «Интерфакса» — руководителя одного из подразделений Генштаба. Утверждалось, что владельцем внедорожника является заместитель начальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов, однако он в беседе с RT опроверг сведения о том, что именно он получил ранения при взрыве.

Shot уточнял, что бомбу прикрепили к днищу под педалями, она сработала, когда водитель завел двигатель. Следователи подтвердили, что причиной взрыва стала «детонация неустановленного предмета». По данным Mash, подозреваемый установил взрывное устройство на автомобиль в районе двух часов ночи, его лицо попало на камеры: его возраст около 35 лет, мужчина был одет в бейсболку, черные кроссовки и джинсы.

Украина заявила о непричастности к произошедшему. В Кремле сочли преждевременными комментарии на этот счет до результатов расследования.

Возбуждено дело о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК), его передали в управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
взрыв Москва Турция Александр Бортников Россия
Александр Бортников фото

Александр Бортников

Директор ФСБ
15 ноября 1951 года
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Кремль счел преждевременными комментарии о подрыве машины в Москве
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