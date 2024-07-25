Politico рассказала о судьбе застрявших в тропиках ракет «Роскосмоса»

На космодроме в Южной Америке остались «Союзы», но вернуть их в Россию сложно из-за политики, а разбирать их французские специалисты не умеют. Оставить тоже проблематично — космодрому требуется больше места

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На Гвианском космическом центре, также известном как космодром Куру, остались по меньшей мере две законсервированные ракеты «Союз-2», принадлежащие «Роскосмосу», пишет издание Politico со ссылкой на источники.

«Есть один полностью собранный [«Союз-2» на складе], потому что в начале войны на Украине до запуска оставалось несколько дней», — сказал собеседник, отметив, что переговоры о будущем ракет «ведутся на очень высоком уровне».

Их нахождение на космодроме создало необычную дилемму и подняло сложные геополитические вопросы, отмечает издание, поскольку ракеты следует переместить, чтобы освободить место для новых ракет европейского производства. Сейчас операторы как раз пытаются перейти от традиционной зависимости от крупных государственных программ к расширению сотрудничества с небольшими стартапами. Как пояснил один из собеседников Politico, «готовится какая-то сделка», требующая больше пространства на космодроме.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Роскосмоса.

Но перспектива отправки в Россию ракет, чья стоимость может достигать $80 млн, а вес — 100 т, токсична в политическом смысле, отмечает издание.

Французское космическое агентство (CNES) сообщило, что у него нет планов отправлять ракеты обратно. В то же время команды CNES и Европейского космического агентства (ESA) не знают, как разобрать и переместить ракеты, освободив место под новые проекты, поскольку ими до того занимались специалисты «Роскосмоса».

Рассматривался вариант со сделкой по обмену ракет «Союз» на 36 спутников OneWeb, застрявших на космодроме Байконур в начале конфликта на Украине. Как заверила Eutelsat, управляющая сетью OneWeb, такой сценарий не обсуждается: спутниковая группировка уже создана, планов по ее расширению нет.

Космодром Куру находится во Французской Гвиане в Южной Америке, это заморская территория Франции. «Роскосмос» договорился о запуске ракет с него в 2003 году. Привлекательность этого космодрома в его расположении — он находится очень близко к экватору, где вращение Земли придает ракете дополнительный импульс. Это значит, что она может перевозить более тяжелые грузы при меньшем расходе топлива. Запуски с Куру дают 15-процентное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками с американского космодрома на мысе Канаверал и 40-процентное — при запусках с космодрома Байконур, отмечали в «Роскосмосе».

За неделю до начала на Украине полномасштабных боев «Роскосмос» предлагал Евросоюзу использовать российские «Союзы» на Куру, чтобы «быстро войти в клуб космических держав». Но уже через две недели, в начале марта, все специалисты российского космического агентства покинули космодром.

Вместе с тем российский стартовый комплекс на Куру находится в очень хорошем состоянии, рассказывал гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Руслан Мухамеджанов. «Имеется достаточный ресурс технологического оборудования для продолжения его эксплуатации в течение многих лет в будущем», — сказал он за полгода до приостановки сотрудничества.