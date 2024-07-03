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Борисов сравнил потерю компетенций в космосе с уничтожением чуда света

Борисов сравнил потерю компетенций России в космосе с уничтожением чуда света
Юрий Борисов
Юрий Борисов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов провел параллель между возможной потерей компетенций России в космической отрасли и поджогом Герострата. Такое сравнение он привел во время своего выступления на правительственном часе в Госдуме, слова главы госкорпорации приводит «РИА Новости».

Россия должна сохранить высокий уровень компетенций в космической отрасли, считает Борисов. «Потерять все эти компетенции — это можно войти в историю как Герострат», — заявил он. То, что создано предшественниками в отечественной космической отрасли, является «предметом реальной гордости россиян», подчеркнул глава «Роскосмоса».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Герострат вошел в историю тем, что в 356 году до н.э. поджег храм Артемиды в Эфесе, чтобы прославиться, после чего имя поджигателя стало нарицательным.

В ходе своего выступления Борисов также затронул тему размещения на Луне ядерной энергоустановки. Для обсуждения проекта глава «Роскосмоса» полетит в Китай, поездка запланирована на 10 июля. Реализовать проект на практике планируют в 2036 году, уточнил Борисов.

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Теги
Роскосмос ракетно-космическая отрасль Юрий Борисов космос
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