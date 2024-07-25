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Общество ,  
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Минздрав зарегистрировал еще один аналог «Оземпика»

Препарат «Инсудайв» от «ПСК Фарма» стал третьим в России аналогом «Оземпика» от датской Novo Nordisk. Это лекарство с семаглутидом используется при диабете, известность оно получило как препарат для похудения
Фото: Евгений Козырев / РИА Новости
Фото: Евгений Козырев / РИА Новости

Минздрав выдал регистрационное удостоверение на третий российский аналог препарата «Оземпик» от датской Novo Nordisk — это препарат «Инсудайв» от «ПСК Фарма». Как следует из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), его выдали 12 июля сроком до конца текущего года. На этот факт обратили внимание отраслевое издание Vademecum и «Ведомости».

«Оземпик» популярен по всему миру в качестве лекарства при сахарном диабете второго типа (когда поджелудочная железа человека не продуцирует достаточное количество инсулина, который утилизирует глюкозу) и также используется при похудении. В марте 2023-го Novo Nordisk (владелец патента) объявила, что прекратит поставки препарата к концу того же года.

Первый отечественный аналог «Оземпика» зарегистрировал «Герофарм», препарат получил название «Семавик». Второй — «Промомед Рус», препарат называется «Квинсента». Во всех них действующее вещество семаглутид, лекарства представляют собой растворы для подкожного введения. У Novo Nordisk также есть регистрационное удостоверение на таблетки с этим действующим веществом под названием «Ребелсас». Регистрационные удостоверения датской компании на два препарата действуют до 2025 года.

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Фото:Didier Lebrun / IMAGO/ ТАСС

В декабре прошло года правительство разрешило «Герофарму» и «Промомеду» выпускать препараты с семаглутидом без согласия Novo Nordisk.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минздрав фармацевтика лекарства диабет похудение
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