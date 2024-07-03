Байден призвал Novo Nordisk снизить «возмутительные цены» на «Оземпик»

В письме Байдена и сенатора Сандерса к фармкомпаниям отмечается, что в США цены, например, на «Оземпик», в шесть раз выше, чем в Канаде и Германии. Авторы письма пригрозили «положить конец», если цены не будут снижены

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Президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс написали письмо фармацевтическим компаниям Novo Nordisk и Eli Lilly с просьбой снизить цены на препараты «Оземпик» и «Вегови». Письмо опубликовано в газете USA Today.

«Оземпик» (Ozempic) предназначен для лечения сахарного диабета второго типа и применяется в том числе при ожирении. «Вегови» (Wegovy) также используется для борьбы с лишним весом. Препараты стали очень популярны в качестве способа похудения во многих странах, в том числе в США. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в период с 2017 по 2020 год ожирением страдали 41,9% взрослых американцев.

«Мы уже давно обеспокоены возмутительными ценами, которые фармацевтическая промышленность взимает с американского народа за рецептурные препараты», — говорится в тексте письма.

Там отмечается, цены на «Оземпик» и «Вегови» в США могут быть в шесть раз выше, чем в Канаде, Германии, Дании и других крупных странах. «Eli Lilly также взимает непомерно высокие цены за «Мунджаро», препарат с аналогичными эффектами для здоровья, как «Оземпик», — добавили авторы документа.

Байден и Сандерс похвалили компании, разработавшие данные препараты, но сразу подчеркнули, что если цены на них существенно не снизятся, то это может привести к банкротству американской системы здравоохранения.

В письме говорится, что в 2023 году Novo Nordisk получила более $12 млрд прибыли, отчасти за счет взимания с американцев более $1 тыс. в месяц за рецептурный препарат, который можно выгодно производить менее чем за $5. Это не обеспечивает разумной окупаемости инвестиций. «Это взвинчивание цен. Это корпоративная жадность», — пишут авторы документа.

Они пригрозили, что если Novo Nordisk и другие фармацевтические компании откажутся снизить цены на рецептурные препараты в США, то они «сделают все возможное, чтобы положить этому конец».

По данным Reuters, месячный запас «Оземпика» стоит в США $935,77 (около 82 тыс. руб. по текущему курсу), запас «Вегови» стоит $1349,02 (около 118,5 тыс. руб.) в месяц. «Мунджаро» в США стоит около $1,1 тыс. (96 тыс. руб.) в месяц.

В Россию поставки «Оземпика» прекратились в декабре 2023 года. Препарат при этом с 2022 года входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В 2022 году объемы продаж «Оземпика» в российском аптечном сегменте превысили 2 млрд руб.