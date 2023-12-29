Власти выдали принудительную лицензию на выпуск аналогов «Оземпика»

Оригинальный препарат «Оземпик», который используют при лечении диабета, выпускает датская Novo Nordisk, она имеет на него патент. Двум российским фармкомпаниям разрешили выпускать аналоги, невзирая на наличие патента

Фото: сайт компании "Герофарм"

Двум российским фармкомпаниям — «Герофарм» и «Промомед» — разрешили выпускать препарат с действующим веществом семаглутид без согласия владельца патента, датской компании Novo Nordisk, говорится в распоряжении правительства.

Novo Nordisk имеет действующий патент на это лекарственное вещество до 2035 года. Оно входит в его препарат «Оземпик», который популярен в качестве лекарства при сахарном диабете второго типа (когда поджелудочная железа человека не продуцирует достаточное количество инсулина, утилизирующего глюкозу) и также используется при похудении. Novo Nordisk уведомляла российские власти, что прекратит поставки «Оземпика» в декабре 2023-го.

«Герофарм» разработал препарат «Семавик» с этим же действующим веществом. В начале октября он получил регистрацию. В компании пояснили, что правительство выдало принудительную лицензию на «Семавик», и теперь он будет доступен на российском рынке.



«Семавик» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и доступен пациентам с сахарным диабетом по льготе», — добавили в «Герофарм». В перечне указан не сам препарат, а его действующее вещество.

«Промомед» разработал препарат «Квинсента», содержащий семаглутид. Он получил регистрацию 17 октября. Как сообщает «Фармвестник», компания ввела его в оборот еще в конце ноября, до получения лицензии.