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Общество ,  
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Власти выдали принудительную лицензию на выпуск аналогов «Оземпика»

Власти выдали принудительную лицензию на выпуск аналогов «Оземпика» в России
Оригинальный препарат «Оземпик», который используют при лечении диабета, выпускает датская Novo Nordisk, она имеет на него патент. Двум российским фармкомпаниям разрешили выпускать аналоги, невзирая на наличие патента
Фото: сайт компании "Герофарм"
Фото: сайт компании "Герофарм"

Двум российским фармкомпаниям — «Герофарм» и «Промомед» — разрешили выпускать препарат с действующим веществом семаглутид без согласия владельца патента, датской компании Novo Nordisk, говорится в распоряжении правительства.

Novo Nordisk имеет действующий патент на это лекарственное вещество до 2035 года. Оно входит в его препарат «Оземпик», который популярен в качестве лекарства при сахарном диабете второго типа (когда поджелудочная железа человека не продуцирует достаточное количество инсулина, утилизирующего глюкозу) и также используется при похудении. Novo Nordisk уведомляла российские власти, что прекратит поставки «Оземпика» в декабре 2023-го.

В России зарегистрировали первый отечественный аналог «Оземпика»
Общество
Фото:сайт компании "Герофарм"

«Герофарм» разработал препарат «Семавик» с этим же действующим веществом. В начале октября он получил регистрацию. В компании пояснили, что правительство выдало принудительную лицензию на «Семавик», и теперь он будет доступен на российском рынке.

«Семавик» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и доступен пациентам с сахарным диабетом по льготе», — добавили в «Герофарм». В перечне указан не сам препарат, а его действующее вещество.

«Промомед» разработал препарат «Квинсента», содержащий семаглутид. Он получил регистрацию 17 октября. Как сообщает «Фармвестник», компания ввела его в оборот еще в конце ноября, до получения лицензии.

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диабет лекарства фармацевтика

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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