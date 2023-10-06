В России зарегистрировали первый отечественный аналог «Оземпика»

Препарат «Семавик» с таким же действующим веществом, что и у датского «Оземпика», будет выпускать «Герофарм». Он должен появиться в аптеках в ноябре. Это лекарство используют диабетики, а также худеющие

Фото: сайт компании "Герофарм"

В Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) появился препарат «Семавик» от компании ООО «Герофарм», он получил регистрацию 6 октября.

Действующее вещество «Семавика» — семаглутид — такое же, как у датского препарата «Оземпик». Он популярен в качестве лекарства при сахарном диабете второго типа (когда поджелудочная железа человека не продуцирует достаточное количество инсулина, который утилизирует глюкозу) и также используется при похудении. В марте этого года его производитель Novo Nordisk объявил, что поставки препарата прекратятся к концу текущего года. «Герофарм» отмечает, что их препарат — первый аналог датского.

«Герофарм» сможет полностью покрыть потребность страны в лекарственном средстве благодаря имеющимся производственным мощностям. Ожидается, что уже в ноябре препарат будет доступен в аптеках», — сказано в сообщении в телеграм-канале компании.

В препарате используется китайская фармсубстанция.

«Герофарм» — российский производитель лекарств, его производства располагаются в Московской области и Санкт-Петербурге. Среди других препаратов, выпускаемых «Герофармом» — инсулины («Ринсулин» и т. д.), неврологический «Кортексин», офтальмологический «Ретиналамин», гинекологический «Пинеамин» и др.

Клинические испытания «Семавика» начались в конце июня, а завершились 29 сентября. «Герофарм» тогда сообщал, что некоторые другие компании также разрабатывают препараты с семаглутидом.

При этом Novo Nordisk имеет действующий патент на это лекарственное вещество до 2035 года, поэтому аналоги препарата могут зарегистрировать по процедуре принудительного лицензирования — она применяется в том числе при отказе зарубежных производителей поставлять препарат в страну, если такая компания — единственный обладатель прав на них.