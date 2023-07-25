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Главного инженера ТЦ «Времена года» отправили под домашний арест

Главного инженера ТЦ «Времена года» отправили под домашний арест по делу о гибели людей
Главного инженера ТЦ «Времена года» не стали отправлять в СИЗО. Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, ставшей причиной гибели четырех человек. Работодатель предложил за него залог в размере 10 млн. руб.
Евгений&nbsp;Боткин
Евгений Боткин (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест главного инженера ТЦ «Времена года» Евгения Боткина, сообщили в пресс-службе суда.

Главного инженера ТЦ «Времена года» отправили под домашний арест
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39-летнего мужчину обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК). Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса предполагает до 7 лет лишения свободы.

Следствие ходатайствовало об аресте Боткина. Обосновывая просьбу следователь в суде сообщил, что мужчина знает анкетные данные свидетелей по делу. Также он рассказал, что в деле есть неустановленные лица.

Прорыв трубы с кипятком в московском ТЦ «Времена года». Фоторепортаж
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Компания-работодатель главного инженера ООО «РГ Менеджмент» предложила внести за него залог в размере 10 млн. руб. Об этом заявил на заседании адвокат Алексей Артемов. Он ходатайствовал о приобщении характеристики его подзащитного с места работы. В ней Боткина описали как аккуратного сотрудника, требовательного к себе и подчиненным. Адвокаты также просили избрать ему иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу: домашний арест в квартире родственников в Солнечногорском районе Подмосковья, запрет определенных действий, залог или подписку о невыезде.

В субботу, 22 июля, в столичном торговом центре, расположенном на Кутузовском проспекте, прорвало трубу с кипятком на цокольном и подвальных этажах здания. В результате ЧП, произошедшего на кухне ресторана, погибло 4 человека, 10 граждан были госпитализированы с ожогами различной тяжести.

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В тот же день первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие (ч. 3 ст. 238 УК) и по факту нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК).

Следователями были проведены обыски в офисных помещениях, в ходе которых изъята документация, в том числе техническая. Сотрудники СКР допросили руководство ТЦ и сотрудников, отвечающих за эксплуатацию инженерных систем, а также за соблюдение требований безопасности. Также были допрошены рядовые сотрудники, находившиеся на рабочих местах в момент прорыва коммуникаций горячего водоснабжения.

В пресс-релизе ведомства говорилось, что главный инженер был задержан, и в рамках следствия формируются документы о назначении ряда судебных экспертиз, в том числе компьютерных, криминалистических, строительных.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Пресненский суд Москвы арест меры безопасности
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Следователи изъяли документы по ТЦ «Времена года» после гибели 4 человек
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