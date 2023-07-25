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Следователь заявил о неустановленных лицах в деле о прорыве кипятка в ТЦ

СК: установлены не все фигуранты дела о прорыве горячей воды в ТЦ «Времена года»
Евгений Боткин
Евгений Боткин (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Следователи еще не установили всех фигурантов дела об аварии в ТЦ «Времена года» в Москве, где в результате прорыва трубы с горячей водой погибли четыре человека.

Об этом представитель следствия заявил на суде по мере пресечения для задержанного по этому делу главного инженера торгового центра Евгения Боткина, сообщает ТАСС.

«Боткин обвиняется в тяжком преступлении. Он знает анкетные данные свидетелей по делу. Кроме того, еще не все возможные подозреваемые по делу установлены, в деле есть неустановленные лица», — заявил следователь, обосновывая свое требование об аресте инженера.

Боткин был задержан 24 июля по подозрению в преступлении по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Трубу с кипятком в столичном торговом центре прорвало днем 22 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин спустя несколько часов после инцидента сообщил, что в результате ЧП погибли четыре человека. Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что прорыв произошел на кухне ресторана, площадь затопления составила 4 тыс. кв. м.

Теги
мера пресечения торговый центр прорыв трубы
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