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В «Викимедии» опровергли блокировку «Википедии» в России

В «Викимедиа.ру» опровергли информацию о блокировке энциклопедии «Википедия» в России

Онлайн-энциклопедия «Википедия» не была заблокирована на территории России, заявил ТАСС исполнительный директор «Викимедиа.ру», которая поддерживает русскоязычную версию энциклопедии, Станислав Козловский.

По его словам, сообщений от пользователей из России, имеющих проблемы с доступом к ресурсу, не поступало. Он отметил, что в 05:20 мск был кратковременный сбой на серверах, но проблема была оперативно решена.

Ранее пользователи по всему миру жаловались на проблемы с доступностью к онлайн-энциклопедии. Массовые жалобы зафиксировал сервис Downdetector. Проблемы наблюдались в странах Европы, США, России и других государствах, больше всего жалоб поступало на отсутствие доступа к сайту «Википедии».

Сервис мониторинга блокировок и доступности ресурсов GlobalCheck сообщает, что пять мобильных операторов России, в том числе «Ростелеком» и Beeline, ограничили возможность заходить на сайт «Википедии» — доступность оценивается как нулевая.

26 июня в России заработала бета-версия аналога интернет-энциклопедии под названием «РУВИКИ». На главной странице портала говорится, что сейчас в энциклопедии более 1,9 млн статей на русском языке.

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