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Думе предложили блокировать сайты за советы по обходу блокировок

Госдуме предложили блокировать сайты за советы по обходу блокировок
Роскомнадзор сможет блокировать сайты, на которых опубликованы советы по обходу блокировок, следует из предложенных поправок. Их автор отмечает, что речь не идет о запрете VPN-сервисов
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Информация о способах обхода установленных блокировок сайтов, доступ к которым ограничен на территории России, станет основанием для внесения такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Это следует из проекта поправок, одобренных комитетом Госдумы по информационной политике. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Автор поправки — депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Он назвал «враньем чистой воды» утверждения, что документ предполагает запрет VPN. «На самом деле, поправками в мой же законопроект о новостных агрегаторах вносится норма, запрещающая рекламировать способы обхода блокировок — а не VPN-сервисы», — подчеркнул парламентарий.

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта, в котором предложено ограничить долю иностранного владения новостным агрегатором в России. Документ приняли в первом чтении в конце 2018 года, второе чтение предварительно запланировано на 25 июля. Среди других поправок — запрет на использование услуг зарубежных компаний при работе госведомств с провайдерами хостинга и правило, согласно которому контрольный пакет акций (более 50%) в новостных агрегаторах должен принадлежать российским лицам.

Минцифры выступают против наказания для тех, кто использует VPN, отмечая, что пользование такими сервисами не приветствуют. «Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», — сказал в интервью РБК министр Максут Шадаев. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн называл бесперспективной идею законодательно ограничивать применение VPN.

Прошлой весной VPN-сервисы возглавили рейтинг самых скачиваемых приложений в России.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдума блокировка сайтов Роскомнадзор VPN
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