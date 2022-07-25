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Минобрнауки предложило изменить процедуру присуждения научных степеней

Ученые в России будут обязаны публиковаться в изданиях из рекомендованных ВАК международных баз, говорится в проекте Минобрнауки. РАН выразила опасение в лоббировании ВАК своего перечня, о сомнениях заявили и в «Диссернете»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минобрнауки сформирует новый список международных журналов и баз данных, в которых соискатели научных степеней будут обязаны публиковать основные научные результаты диссертаций, рекомендации для перечня составит Высшая аттестационная комиссия (ВАК). Об этом «Коммерсанту» сообщил председатель ВАК Владимир Филиппов.

«Какой список международных баз будет и когда его разработают, пока неизвестно, <...> 22 июня была создана большая рабочая группа при ВАК, которая готовит свои предложения», — сказал он.

В конце марта правительство ввело мораторий на учет публикаций российских ученых в международных базах данных по предложению Минобрнауки до конца 2022 года и участие российских специалистов в зарубежных научных конференциях. Министр Валерий Фальков тогда заявил о необходимости переосмыслить работу в этом направлении и помочь российским научных изданиям. При этом ведомство не запрещает российским ученым публиковаться в международных системах цитирования Scopus и Web of Science, заверил он.

Минобрнауки опубликовал документ в базе проектов нормативных правовых актов. «<...> исключено требование об опубликовании научных работ в изданиях индексируемых международными базами данных при принятии диссертации в виде научного доклада», — сказано в пояснительной записке проекта.

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Владимир Мау (в центре)

Предложение министерства стало следствием мартовского постановления кабмина, тогда правительство ввело мораторий на требование наличия публикаций, уточнил Филиппов. ВАК разделит журналы в «Перечне ВАК» на три группы по уровню качества, продолжил он, на основании этого появятся требования по числу публикаций для каждой группы, необходимых для защиты докторских и кандидатских работ.

В РАН усомнились в предложении формировать список международных баз по предложению ВАК, допустив, что таким образом комиссия станет лоббировать «перечень ВАК» для публикаций. «А там очень много журналов низкого качества. Если они будут оценивать лучшие международные журналы, то это ни к чему хорошему не приведет», — подчеркнул вице-президент РАН Алексей Хохлов.

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При этом российский индекс научного цитирования (RSCI, составлен РАН, объединяет около 800 отечественных журналов) автоматически исключается из нового перечня, в соответствии с предложением Минобрнауки, поскольку не является международным, указывает Хохлов. Он сообщил, что не понимает причин такого решения, поскольку РАН отбирает в российскую базу «лучшие отечественные издания», в связи с чем академия наук намерена выразить несогласие с концепцией проекта постановления.

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«Перечень ВАК» не раз вызывал сомнения у научного сообщества, рассказал в беседе с изданием сооснователь «Диссернета» Андрей Ростовцев. Он сообщил, что в перечень входят более 2,6 тыс. изданий, часть из них является «чудаковатыми», в некоторых из них «можно за деньги опубликовать все что угодно». «Человек может даже не проводить никакой научной деятельности — результат просто фабрикуется», — заявил Ростовцев, предположив, что появление проекта постановления связан с изменением политического курса страны.

ВАК устроит себе «вместо летнего отпуска угольную шахту», если начнет самостоятельно формировать список баз для публикаций научных работ, «рассматривать десятки тысяч журналов по отдельности», полагают в Сколковском институте науки и технологий. В беседе с газетой вице-президент института Михаил Гельфанд отметил, что в ВАК могут признать существующие доступные международные базы, в таком случае почти ничего не изменится. «Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, какое решение примет ВАК», — подчеркнул он.

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Фото:SVEN SIMON / NRW / ТАСС

Крупнейшие научные издательства и базы данных в знак несогласия с действиями российских войск на территории Украины закрыли доступ к своим ресурсам российским организациям. Ограничение не касается авторов из России — ученые по прежнему могут публиковаться в этих изданиях.

«В известных мне российских научных институтах и вузах Web of Science стал недоступен», — заявил в начале мая вице-президент РАН.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобрнауки научная степень научные издания диссертации
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