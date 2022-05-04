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Наукометрическая база данных Web of Science стала недоступна в России

Доступ к базе недоступен в вузах и научных институтах, заявили в РАН. Компания, которая обеспечивает работу Web of Science, ранее объявила о приостановке оценки новых публикаций из России и закрытии коммерческих проектов в стране
Фото: Алексей Белкин / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Российские институты и вузы лишились доступа к международной базе данных Web of Science, которая содержит сведения о публикациях в научных журналах и патентах, сообщил в Telegram вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов.

«Подтверждаю. В известных мне российских научных институтах и вузах Web of Science стал недоступен», — написал ученый и прикрепил пост из Telegram-канала «Русский Research», в котором говорится, что в России стали недоступны сервисы компании Clarivate, которая обеспечивает работу Web of Science.

В начале марта Clarivate сообщила, что закроет свой офис в России и прекратит в ближайшее время коммерческую деятельность в стране. Кроме того, Web of Science приостановила оценку новых публикаций из России и Белоруссии.

Web of Science представляет собой глобальную базу цитирования научных публикаций и изданий. На платформе собрано почти 2 млрд цитируемых ссылок более чем из 170 млн записей, следует из описания на сайте Clarivate. С базой работают более 9 тыс. учреждений и «миллионы исследователей», говорится в описании.

РБК направил запрос в Clarivate Analytics.

Власти ввели мораторий на учет научных статей в международных изданиях
Общество
Фото:Albert Gea / Reuters

В марте правительство России приостановило учет индексаций публикаций российских ученых в Web of Science и другой международной научной базе данных, Scopus. Как заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, «необходимо переосмыслить работу на данном этапе и обеспечить поддержку российских научных изданий».

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Он отметил, что нововведение не подразумевает запрет российским ученым размещать свои публикации в Scopus и Web of Science. Россия должна исходить из своих национальных интересов и «оставаться на фронтире мировой науки», отметил Фальков.

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Теги
Лилия Пашкова
наука базы данных РАН доступ
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