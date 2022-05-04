Наукометрическая база данных Web of Science стала недоступна в России

Доступ к базе недоступен в вузах и научных институтах, заявили в РАН. Компания, которая обеспечивает работу Web of Science, ранее объявила о приостановке оценки новых публикаций из России и закрытии коммерческих проектов в стране

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Российские институты и вузы лишились доступа к международной базе данных Web of Science, которая содержит сведения о публикациях в научных журналах и патентах, сообщил в Telegram вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов.

«Подтверждаю. В известных мне российских научных институтах и вузах Web of Science стал недоступен», — написал ученый и прикрепил пост из Telegram-канала «Русский Research», в котором говорится, что в России стали недоступны сервисы компании Clarivate, которая обеспечивает работу Web of Science.

В начале марта Clarivate сообщила, что закроет свой офис в России и прекратит в ближайшее время коммерческую деятельность в стране. Кроме того, Web of Science приостановила оценку новых публикаций из России и Белоруссии.

Web of Science представляет собой глобальную базу цитирования научных публикаций и изданий. На платформе собрано почти 2 млрд цитируемых ссылок более чем из 170 млн записей, следует из описания на сайте Clarivate. С базой работают более 9 тыс. учреждений и «миллионы исследователей», говорится в описании.

РБК направил запрос в Clarivate Analytics.

В марте правительство России приостановило учет индексаций публикаций российских ученых в Web of Science и другой международной научной базе данных, Scopus. Как заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, «необходимо переосмыслить работу на данном этапе и обеспечить поддержку российских научных изданий».

Читайте на РБК Pro Pro Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции Делистинг российских компаний с иностранных бирж: как это влияет на акции Статьи Pro Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности Инструкции Pro Какие 5 вопросов надо задать работодателю на собеседовании Какие 5 вопросов надо задать работодателю на собеседовании Статьи Pro $2 тыс. за увольнение: как Zappos построила самую необычную стратегию $2 тыс. за увольнение: как Zappos построила самую необычную стратегию Статьи Pro Как сильно упадет экономика России: прогнозы и оценки экономистов Как сильно упадет экономика России: прогнозы и оценки экономистов Статьи Pro Как новые технологии «украли» харизму Starbucks Как новые технологии «украли» харизму Starbucks Статьи Pro Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами Статьи Pro Выхода нет: как законно провести сокращение Выхода нет: как законно провести сокращение Инструкции

Он отметил, что нововведение не подразумевает запрет российским ученым размещать свои публикации в Scopus и Web of Science. Россия должна исходить из своих национальных интересов и «оставаться на фронтире мировой науки», отметил Фальков.