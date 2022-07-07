Путин усомнился, что политологию можно отнести к наукам
Президент России Владимир Путин выразил сомнение, что политологию можно классифицировать как науку, потому что сложно найти метод исследования, присущий только этой области знаний. Он сказал об этом на встрече с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России».
Услышав, что одна из конкурсанток собирается защищать кандидатскую диссертацию в области политических наук, глава государства удивился: «В области политологии? Есть такая наука — политология?» Услышав утвердительный ответ, он со смехом парировал: «Спорный вопрос».
«Я так понимаю, всегда так считалось, что, чтобы какая-то сфера знаний претендовала на то, чтобы называться наукой, у нее должен быть собственный предмет исследования и собственный метод исследования. В политологии как-то трудно найти присущий только ей метод исследования», — сказал президент.
Политология — это научная дисциплина, занимающаяся изучением политических процессов и общественного строя. Основателями этой дисциплины считаются древнегреческие философы Платон и Аристотель.
В современной России политологию преподают почти во всех вузах, где изучают гуманитарные науки (МГУ, МГИМО, СПбГУ, РГГУ). Политологи изучают как внутренние политические процессы, так и международные.