Путин усомнился, что политологию можно отнести к наукам

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 64,13 (-0,19) Инвестиции, 15:52
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 63,14 (+0,23) Инвестиции, 15:52
Надаль отказался от участия в полуфинале Уимблдона Спорт, 21:18
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 21:16
Последствия сильного ливня в Москве. Фоторепортаж Общество, 21:14 
В первой половине года инвесторы вложили $1,5 млрд в фонд Кэти Вуд Инвестиции, 21:09
Путин рассказал о «побочном эффекте» спецоперации на Украине Политика, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
Победитель Кубка Стэнли пополнился российским вратарем Спорт, 21:00
Путин поддержал идею приравнять военнослужащих ЛНР и ДНР к российским Политика, 20:59
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Какие практики помогают «отключиться» от мира, чтобы узнать себя РБК и ГАЛС, 20:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:45
На матчах чемпионата мира по футболу в Катаре не будут продавать пиво Спорт, 20:35
Путин усомнился, что политологию можно отнести к наукам Политика, 20:18
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 20:09
Путин предупредил, что договориться с Россией будет труднее Политика, 19:59
Политика ,  
0 

Путин усомнился, что политологию можно отнести к наукам

Президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» поставил под сомнение утверждение, что у политических наук есть свой собственный метод исследования

Video

Президент России Владимир Путин выразил сомнение, что политологию можно классифицировать как науку, потому что сложно найти метод исследования, присущий только этой области знаний. Он сказал об этом на встрече с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России».

Услышав, что одна из конкурсанток собирается защищать кандидатскую диссертацию в области политических наук, глава государства удивился: «В области политологии? Есть такая наука — политология?» Услышав утвердительный ответ, он со смехом парировал: «Спорный вопрос».

«Я так понимаю, всегда так считалось, что, чтобы какая-то сфера знаний претендовала на то, чтобы называться наукой, у нее должен быть собственный предмет исследования и собственный метод исследования. В политологии как-то трудно найти присущий только ей метод исследования», — сказал президент.

Встреча Путина с главами думских фракций. Видео
Политика

Политология — это научная дисциплина, занимающаяся изучением политических процессов и общественного строя. Основателями этой дисциплины считаются древнегреческие философы Платон и Аристотель.

В современной России политологию преподают почти во всех вузах, где изучают гуманитарные науки (МГУ, МГИМО, СПбГУ, РГГУ). Политологи изучают как внутренние политические процессы, так и международные.

Читайте на РБК Pro
Pro
Что суд считает посягательством на личные данные, а что нет — 5 кейсов
Кейсы
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Фото: Evan Agostini / AP Йога и фрисби: как основатель Google держит в форме себя и сотрудников
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Россия превратилась в огромный киберполигон. Какие атаки проводят хакеры
Статьи
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Чарльз Кох Лоббизм на $115 млрд: как братья Кох строили свою нефтяную империю
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Авторы
Теги
Персоны
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Владимир Путин политология администрация президента «Лидеры России»

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин ответил желающим победить Россию в бою фразой «пусть попробуют»
Политика
Встреча Путина с главами думских фракций. Видео
Политика
Путин заявил о «хороших видах» на урожай пшеницы в России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter